양천구, ‘문화진흥기금 지원사업’ 시작…청년예술인 지원 3배 확대

이기재 양천구청장은 지난해 문화예술축제 중 미술활동에 참여했다.
양천구 제공


서울 양천구는 ‘2026년 문화진흥기금 지원사업’ 공모를 열고 다음달 13일까지 지원자를 모집한다고 26일 밝혔다. 지역에서 활동하는 예술인의 안정적인 창작환경을 조성하고, 지역 문화예술의 지속적인 성장을 지원하기 위해서다.

구는 ▲청소년 ▲청년 ▲장애인 ▲문화예술단체 을 대상으로 총 2억 4000만원을 지급한다. 특히 청년예술인 지원 예산은 기존 3000만원에서 1억원으로 대폭 확대했다. 재료비·대관료 등 직접 사업경비 외에도 홍보비·해외결제(일부) 등 다양한 지출 항목을 포함했다.

참가 신청 시 ▲문화예술 창작활동 및 공연·전시 개최 ▲해외 문화예술교류 ▲국·내외 대회 참가 중 한 가지를 선택하면 되며 개인별 최대 500만원까지 지원받을 수 있다. 문화예술단체을 대상으로 단체별 사업계획에 따라 총 9000만원 수준의 활동비를 지원한다.

이외에도 구는 문화진흥기금 지원사업 참여 예술인들과 함께 연말 성과공유회를 개최해, 한 해 동안 쌓아온 창작 성과를 구민에게 선보이고 예술인 간 교류와 협업의 기회도 함께 마련할 계획이다.

공모 신청은 양천구청 홈페이지 고시·공고 게시판에서 양식을 받아 작성 후 문화과에 방문 제출하면 된다. 구는 사업계획과 활동 실적 등을 종합적으로 평가해 선정 심의를 거친 뒤 3월 중 대상자에게 결과를 통보할 예정이며, 선정된 예술인은 4월부터 12월까지 활동하게 된다.

이기재 구청장은 “지원 규모와 방식을 현실에 맞게 개선해 다양한 예술 주체를 폭넓게 지원함으로써 양천구만의 문화예술 경쟁력을 높여가겠다”고 말했다.

유규상 기자
