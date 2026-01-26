여수시의회 백인숙 의장, 북콘서트 개최

2월 1일 여수시민회관에서 시민과의 동행 선언



여수시의회 백인숙 의장 북콘서트 초대장.

전남 여수시장 출마를 준비하고 있는 여수시의회 백인숙 의장이 오는 2월 1일 오후 2시 여수시민회관에서 저서 ‘여수의 길을 묻다’ 북콘서트를 개최한다.이번 북콘서트는 여수 최초 여성시의장이자 3선 시의원인 백인숙 의장이 정치에 나선 이유와 시민과 함께 걸어온 현장의 기록, 여수의 현재와 미래에 대한 문제의식 등을 시민과의 대화로 소통하는 자리로 마련됐다.저서 ‘여수의 길을 묻다’는 해양수산과 관광, 여수국가산단 고도화와 산업전환, 아이 키우기 좋은 도시 조성 등 여수의 핵심 과제를 중심으로 ‘희망의 도시’와 ‘위기의 도시’라는 두 얼굴을 함께 마주한 고민이 담겼다.현장에서 축적한 의정 경험과 생활 정치를 기반으로 한 문제의식을 바탕으로 여수가 나아가야 할 방향을 시민의 시선에서 풀어냈다.백 의장은 초대의 변을 통해 “이번 북콘서트는 여수의 오늘을 돌아보고 앞으로 어떤 길을 함께 걸어갈지 시민과 허심탄회하게 이야기하고 싶은 자리”라며 “책에 담긴 여수의 현재에 대한 고민과 생각을 나누며 미래를 함께 그리는 동행의 출발점이 되길 바란다”고 말했다.백인숙 의장은 제5·7·8대 여수시의회 의원을 지낸 3선 시의원으로 현재 제8대 여수시의회 후반기 의장을 맡고 있으며 더불어민주당 당대표 특보와 참좋은지방정부위원회 정책자문위원으로 활동하고 있다.여수 류지홍 기자