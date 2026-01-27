서울시 시민감사옴부즈만위원회, 219만건 현장민원 점검...불편사항 해소

서울Pn

서울시 시민감사옴부즈만위원회가 지난해 219만건의 현장민원을 접수해 처리했다고 27일 밝혔다.


서울시청사 전경. 서울시 제공


현장민원은 시민이 일상생활에서 겪는 교통, 도로, 청소, 가로정비 등 12개 분야 73개 항목의 불편 사항을 전화, 인터넷 등을 통해 신고받아 처리한 건이다. 민원 중에서 불법주정차 등 교통 분야가 161만건(73.1%)으로 가장 많았다. 불법 광고물 등 가로 정비 15만건(7.0%), 쓰레기 무단투기 등 청소 분야 11만건(4.9%), 도로 불편 사항 등 도로 분야 9만건(3.9%)이 뒤를 이었다.

위원회는 매월 현장민원 처리 상황을 점검하고 미처리 민원은 자치구에 통보해 신속하게 처리될 수 있도록 독려했다. 불법주정차 등 4개 항목은 3시간 이내, 도로시설물 안전 등 24개 항목은 24시간 이내, 방치 차량 등 45개 항목은 5일 이내 처리하도록 규정하고 있다. 기한 내 처리율은 2023년 93.23%에서 2024년 93.39%, 2025년 93.86%로 높아졌다.

또 위원회는 25개 자치구에 접수된 현장민원 중 구별 5건씩, 125건의 민원을 무작위로 선정해 점검을 벌여 민원 처리가 적정했는지를 확인했다. 미흡하게 처리된 민원은 시정 조치를 요구했다.

서울의 25개 자치구에서는 동네 불편 유발 지역과 취약 요소를 잘 알고 있는 ‘내 지역 지킴이’ 요원 5771명이 활동하고 있다. 우수한 성과를 거둔 185명에게는 표창이 수여됐다.


서유미 기자
