서울 강서구 첫 주민참여예산 성과공유회

2025년 행안부 성과평가 ‘우수’ 등급


강서구 주민참여예산 성과공유회
진교훈 서울 강서구청장이 지난 23일 열린 2025년 강서구 주민참여예산 성과공유회에서 발언하고 있다.
강서구 제공


서울 강서구는 지난 23일 ‘2025년 강서구 주민참여예산 성과공유회’를 열었다고 27일 밝혔다.

서울창업허브 엠플러스에서 열린 이번 성과공유회에는 주민참여예산위원회와 각 동 주민자치회장 50여 명이 참석했다.

주민참여예산 제도는 구 예산 편성 과정에 주민이 직접 참여해 의견을 제시하고 예산 우선순위를 결정하는 제도다. 2011년부터 시행됐지만 관련 성과공유회가 열린 건 이번이 처음이다.

2025년 사업 공모에는 총 155건의 주민 제안이 접수됐다. 위원회 심사와 주민 6736명의 투표를 거쳐 최종 29건 총 17억 5720만 원 규모의 사업이 선정됐다.

차량 등 사고위험을 줄이는 ‘주민들이 안전한 허준공원 가는 길’, 구립도서관 이용 시 낙상사고 방지를 위한 ‘논슬립 강서구 도서관’ , 레이더를 활용한 도로하부 정밀조사 ‘지반침하 점검 및 예방’ 등이 대표적이다.

무더위 그늘막 추가 설치, 전통시장 출입구 주차 안내판 설치, 빗물받이 담배꽁초 거름망 설치 등 생활밀착형 사업도 선정됐다.

강서구는 행정안전부 주관 ‘2025년 주민참여예산제도 성과평가’에서 ‘우수’ 등급을 받기도 했다. 올해는 전년보다 사업규모를 2억원 늘린 20억웡으로 확대해 생활 밀착사업을 발굴한단 방침이다.

김주연 기자
