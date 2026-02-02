영등포 청년들은 삶 단계별 맞춤 지원…‘2026년 청년 성장학교’ 모집

이달 22일까지 참여자 모집

1기 3월, 2‧3기 6월에 개강



2026년 영등포 청년 성장학교 홍보물. 영등포구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 영등포구가 청년 삶의 단계별 역량 강화를 위해 ‘2026년 청년 성장학교’를 운영한다고 2일 밝혔다.‘청년 성장학교’는 청년의 삶에서 단계별로 요구되는 역량이 다르다는 점에 주목해 맞춤형 프로그램을 제공하는 사업이다. 청년이 스스로 지속 가능한 경력을 설계하고 안정적 삶을 준비할 수 있게 지원한다.모집 대상은 영등포구에 거주하거나 생활하는 19세부터 39세 청년 총 90명이다. 취업 준비기, 사회 진입기, 사회 정착기 등 3개 기수로 나누어 기수별 30명씩 선발한다. 모집 기간은 2월 22일까지이다.1기는 미취업 청년을 대상으로 자기 이해를 통한 진로 탐색과 취업 준비 역량 강화를 중심으로 운영된다. 프로그램은 3월 10일부터 26일까지, 매주 화·목요일 총 6회 진행된다.2기는 사회 초기 청년을 대상으로 재무관리와 경력관리 등 사회 초기에 필요한 자기관리 역량 강화를 지원한다. 6월 셋째 주부터 7월 중순까지 매주 화요일, 총 6회 운영된다.3기는 직장 경험 5년 이상의 사회정착 단계 청년을 대상으로 심화 재테크 교육과 자기 가치관 정립을 중심으로 구성됐다. 같은 기간 매주 금요일 총 6회 진행될 예정이다.올해는 ‘청년 성장학교’의 운영 취지와 프로그램 전반을 공유하고, 청년들이 서로 교류할 수 있는 자리를 마련하기 위해 다음 달 5일 영등포구청 별관 5층에서 발대식을 개최한다.청년 성장학교 참여자 모집과 세부 일정에 관한 내용은 구청 누리집 또는 ‘영등포 청년 네이버 카페’를 통해 확인할 수 있다.최호권 구청장은 “청년마다 삶의 단계가 다른 만큼, 각 시기에 필요한 도움을 받을 수 있도록 프로그램을 구성했다”며 “청년들의 삶과 눈높이에 맞춘 다양한 맞춤형 정책을 계속 확대해 나가겠다”고 했다.송현주 기자