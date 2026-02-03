성수동 삼표레미콘 부지 찾은 오세훈 “서울시 사전협상제도 성과”

“장기간 표류해 온 삼표레미콘 부지가 돌파구를 만나”
성수동 ‘메이커’ 두고 미묘한 신경전
서울시는 성수동1가 683번지 ‘서울숲 일대 지구단위계획구역 및 삼표레미콘 특별계획구역 세부개발계획’을 오는 5일 결정 고시한다고 3일 밝혔다.
오세훈 시장은 이날 사업 현장을 찾아 진행 상황을 점검했다. 오 시장은 “장기간 표류해 온 삼표레미콘 부지가 ‘사전협상제도’라는 돌파구를 만나 기업·행정·시민 모두가 이기는 해답을 찾고 ‘글로벌 미래업무지구’로 거듭나게 됐다”고 했다.
이번 결정 고시는 2022년 레미콘 공장 철거 이후 시와 사업자가 사전협상을 통해 마련해 온 개발계획이 작년 11월 도시건축공동위원회 심의를 거쳐 최종 확정됐음을 뜻한다. 지구단위계획에 따르면 해당 부지는 최고 79층 규모 업무·주거·상업 기능이 융합된 복합단지로 개발된다.
사전협상으로 확보된 공공기여분 약 6054억원은 교통 문제 해결, 기반시설 확충, 스타트업의 성장을 지원하는 연면적 5만 3000㎡ 규모 ‘유니콘 창업허브’ 조성에 투입한다. 공공시설 설치비용 약 2300억원을 동부간선도로 용비교 램프, 성수대교 북단 램프, 응봉교 보행교 신설 등에 활용할 예정이다.
정 구청장은 이날 채널A 라디오쇼에서 ‘성수동 발전이 어느 구청장의 작품으로 포장돼 있지만 서울시가 주로 해왔다는 걸 말하고 싶다’는 오 시장의 발언에 대해 “주택 문제를 얘기할 땐 전임 시장이 잘못해서 그렇다고 하고, 성수동처럼 잘된 일은 서울시가 도와줘서 그렇다고 얘기한다. 굉장히 이중적인 태도”라고 했다.
서유미 기자