박영서 경북도의원, ‘경북도 한국자유총연맹 지원 조례안’대표발의

한국자유총연맹 경북도지부 및 시·군 조직 활동지원 제도적 근거 마련


박영서 경북도의원


박영서 경북도의회 의원(국민의힘, 문경)은 지난 1월 29일 행정보건복지위원회에서 자유민주주의 가치 확산과 지역사회 발전에 기여해 온 한국자유총연맹의 공익활동을 체계적으로 지원하기 위해 ‘경상북도 한국자유총연맹 지원 조례안’을 발의했다.

이번 조례안은 ‘한국자유총연맹 육성에 관한 법률’에 근거해, 경북도 차원에서 한국자유총연맹 경상북도지부와 시·군 조직의 활동을 제도적으로 뒷받침하기 위한 것이다.

조례안에는 단체 운영 및 공익활동 경비, 자유민주주의 역량 강화 국민운동, 도민 안보의식 제고와 통일·안보 교육, 가치 연구 및 홍보사업 등에 대해 예산 범위 내 지원할 수 있도록 하는 내용이 담겼다. 보조금은 ‘경북도 지방보조금 관리 조례’에 따라 투명하게 관리하며, 중복 지원은 제한하도록 했다.

박 의원은 “이번 조례는 공익적 역할을 수행해 온 단체의 활동을 지원하기 위한 제도적 기반을 마련하는 것이다”라며, 이번 조례안 제정으로 “시민의식 함양과 지역사회 봉사활동 등을 통해 건전한 공동체 형성에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.


온라인뉴스부


