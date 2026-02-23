순천시 낙안면, 5t 분량 사랑의 땔감 나눔 봉사

서울Pn

난방 취약계층에 땔감 나누기로 훈훈함 더해!


  •
순천시 낙안면마중물보장협의체가 겨울철 난방에 취약한 가구의 겨울나기를 돕기 위해 사랑의 땔감 나누기 행사를 가졌다.


전남 순천시 낙안면 마중물보장협의체가 겨울철 난방 취약 가구의 겨울나기를 돕기 위해 ‘사랑의 땔감 나누기’ 행사를 열어 호응을 얻었다.

협의체는 아궁이를 사용해 겨울을 나고 있는 취약계층을 위해 숲 가꾸기와 임도 정비 사업 과정에서 발생한 산림 부산물을 모아 직접 자르고 쪼갠 후 1t 트럭 5대에 실어 전달했다고 23일 밝혔다. 땔감을 지원받은 80대 어르신은 “올해는 특히 눈이 많이 내리고 땔감이 없어서 아껴가며 사용했다”며 “지원받은 나무로 더욱 따뜻하게 걱정 없이 지낼 수 있게 됐다”고 감사의 뜻을 전했다.

이삼열 낙안면 마중물보장협의체 위원장은 “사랑의 땔감 나눔이 난방비 부담으로 어려움을 겪는 이웃들에게 보탬이 될 수 있어 기쁘다”며 “올해도 위원들과 함께 낙안면을 위한 다양한 나눔 활동을 펼쳐가겠다”고 밝혔다.

구본일 낙안면장은 “올해 첫 봉사활동에 적극적으로 참여해 주신 마중물 위원들께 감사드린다”며 “앞으로도 협의체의 꾸준한 활동을 응원하며 행정적 지원에도 최선을 다하겠다”고 강조했다.

한편 순천시 낙안면 마중물보장협의체는 취약계층 반려식물 나눔 행사, 어르신 목욕 봉사 활동, 결연 어르신과 함께하는 행복한 나들이 등 다양한 특화 사업을 추진할 계획이다.


순천 최종필 기자
