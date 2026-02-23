서울Pn

검색

휴머노이드 17종 DDP에 모인다…서울시 ‘서울A

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

중장년 이직·전직·재취업?… 서울이 ‘몽땅’ 책임

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구청·보건소·구의회 한곳에… 영등포, 신청사 본격

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

강북, 소상공인에 도로점용료 25% 감면

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

(재)순천문화재단, ‘2026 창작예술지원 공모사업’ 예술인(단체) 모집

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

총 30팀 내외 선정
300~1000만원 차등지원


  •
‘2026 창작예술지원 공모사업’ 포스터.


(재)순천문화재단이 다음 달 3일까지 ‘2026 창작예술지원 공모사업’ 참여 예술인(단체)을 모집한다.

대상은 지역에서 활동하는 전문예술인 및 전문예술단체다. 재단은 문학·시각예술·공연예술·기술융복합 등 다양한 장르의 창작 프로젝트를 지원하며 지원 규모는 30팀 내외다. 장르 및 사업 내용에 따라 300만원에서 1000만원까지 차등 지원한다.

지원 대상은 공고일 기준 순천시에 1년 이상 거주한 전문예술인 또는 전문예술단체다. 우선 지원 대상에는 원로 예술인, 경제적 취약계층, 청년, 다문화, 장애예술인이 포함된다. 단체의 경우 전체 구성원의 80% 이상이 우선 지원 대상이면 해당 유형으로 신청할 수 있다.


  •
‘2026 독립기획자 주도형 순천 아트 프로젝트’포스터.


김병준 순천문화재단 상임이사는 “창작예술지원 공모사업은 예술가의 창작 활동을 실질적으로 지원하고 예술적 도전을 응원하는 사업”이라며 “지역 예술 생태계의 선순환 구조를 만들 수 있도록 역량 있는 예술인과 단체의 많은 참여를 바란다”고 밝혔다.

한편 재단은 다음 달 10일까지 ‘2026 독립기획자 주도형 순천 아트 프로젝트’도 공모한다. 선정된 기획자에게는 기획자비 500만원, 프로젝트 실행비 최대 2000만원을 지원한다.

모집 대상은 프로젝트의 예술적 담론과 실행을 총괄 기획·수행하는 독립기획자 중 공모사업 선정 이력이 1회 이상인 자다. 순천 예술인과 협업이 가능하며 프로젝트 실행 및 보조금 정산이 가능한 자, 최종 선정 시 순천 현장 방문을 최소 3회 이상 수행할 수 있는 자이면 누구나 신청할 수 있다. 전문가 서류 심사 및 인터뷰 심사를 거쳐 2팀 내외를 최종 선정할 계획이다.

순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

광진구, 삶을 풍요롭게 하는 ‘2026년 달라지는

휴머노이드 17종 DDP에 모인다…서울시 ‘서울AI

완전 자율형 민첩 로봇 ‘우치봇’ 공개 28일부터 3월 1일까지

성북 정릉3동 주민자치 거점 오픈… 지역공동체 활력

지상 2층 99㎡ 주민센터 별관 개관 대학생·주민 소통·교류 공간 활용

교육환경 만족도 1위 서대문… 구청장, 학부모들과

이성헌 구청장 ‘공유회’ 참석

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr