전남도, 해양관광 시대 연다

2030년까지 3조 1553억 원 투입, 해양 관광객 400만명 시대



전남 해양관광 개발 종합 구상도.

전국 최대 해안선을 보유한 전남도가 해양 관광객 400만명 시대를 위한 해양관광 활성화 비전을 제시했다.국내 최대 해양관광 자산을 보유한 전남은 그동안 당일 관광 중심 구조로 지역경제 파급효과에는 한계를 보였다.이에 전남도는 ‘바다와 섬이 미래가 되는 해양관광 선도 전남’을 비전으로 정하고 2030년까지 총 3조 1553억 원을 들여 해양관광객 405만 명 달성을 목표로 하는 해양관광 활성화 계획을 발표하고 체류형·소비형 관광 구조로의 전환에 나섰다.먼저 해양관광 기반 확충을 위해 여수 무술목 일원에 1조 980억 원 규모의 복합해양레저관광도시를 조성하고 보성·순천과 신안·무안에 국가해양생태공원을 구축해 체류형 관광을 활성화한다.섬 고유의 자연·문화 자원을 활용한 무인도 탐방 인프라와 요트 기반 아일랜드 호핑투어 등 해양관광 콘텐츠 개발과 체류형 특화 관광거점을 조성해 섬과 해양관광 기반을 마련할 방침이다.특히 섬 관광의 진입장벽인 해상교통 접근성 개선을 위해 여객선 반값 지원과 예약부터 결제까지 한 번에 가능한 통합 모빌리티 플랫폼과 수요응답형 해상교통 체계도 구축할 계획이다.또 연륙·연도교와 연계한 웰니스 섬 관광벨트를 구축해 해양 연계 관광을 활성화하고 전남 해양관광 통합 브랜드 구축과 여수세계섬박람회 등을 통한 전남 해양 관광의 국제 인지도 확장에도 나선다.이번 계획은 공공 주도의 개발 방식에서 벗어나 민관 파트너십 기반의 섬 관광 명소화와 해양관광 벤처·스타트업 육성 등 주민과 민간이 주도하는 운영 모델 확산에 중점을 뒀다.박영채 전남도 해양수산국장은 “바다와 섬은 전남의 가장 큰 자산이자 미래 성장 동력”이라며 “이번 해양관광 활성화 계획을 차질 없이 준비해 전남을 세계인이 찾는 글로벌 해양관광의 메카로 도약시키겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자