장성군, 제38회 전남생활체전 빛낼 표어 공모…3월 6일까지

전남생활체육대축전·전남장애인생활체전 2개 부문…3월 6일까지



‘제38회 전라남도생활체육대축전’과 ‘2026 전라남도장애인생활체육대회’의 공식 표어공모 안내 포스터. (장성군 제공)

전남 장성군이 올해 개최되는 ‘제38회 전라남도생활체육대축전’과 ‘2026 전라남도장애인생활체육대회’의 공식 표어(슬로건)를 공모한다고 24일 밝혔다.공모 기간은 3월 6일까지며 ‘전라남도생활체육대축전’, ‘전라남도장애인생활체육대회’ 2개 부문으로 나누어 진행한다.표어는 생활체육인들의 화합을 바탕으로 열리는 건강한 스포츠 축제라는 의미를 담아 특색 있고 함축적인 표현이어야 한다. 장성군의 비전과 역사, 전통, 미래지향적인 가치가 반영된 20자 이내의 문구로, 누구나 공감하고 기억하기 쉬워야 한다.입상작은 각 부문별로 최우수 1편, 우수 1편, 장려 3편 등 총 10편을 선정한다. 상금은 최우수 30만원, 우수 20만원, 장려 10만원이며 지역화폐 장성사랑상품권으로 지급할 예정이다.‘제38회 전라남도생활체육대축전’은 9월 12일부터 14일까지 3일간, ‘2026 전라남도장애인생활체육대회’는 10월 15일부터 16일까지 2일간 장성군 공설운동장 ‘옐로우시티 스타디움’ 일원에서 열린다.임형주 기자