성동구, ‘위험거처’ 실태조사 확대

서울 성동구는 ‘위험거처 실태조사’ 대상을 20년 이상 노후주택으로 확대해 주거개선 지원사업을 추진한다고 24일 밝혔다.지난해 전국 최초로 도입해 큰 성과를 거둔 주거개선 지원사업은 구가 자체 개발한 위험거처기준을 적용해 노후주택의 주거 환경을 정밀 진단하고, 그 결과에 따라 맞춤형 집수리를 지원하는 원스톱 주거복지 서비스다.구는 지난해 총 270가구를 조사해 212가구의 주거 환경을 개선했으며, 안전등급 C등급(미흡)이었던 105가구 중 83가구(79%)가 B등급(보통)으로 상향되는 등 안전등급을 실질적으로 끌어올렸다.올해는 지원 대상을 대폭 확대한다. 기존 ‘30년 이상’이었던 노후 건축물 기준을 ‘20년 이상’으로 완화하고, 양성화가 완료된 옥탑방도 조사 대상에 포함했다.이번 실태조사는 건축 분야 전문가가 직접 현장을 방문하여 조사하는 방식으로, 다음달 30일부터 4월 24일까지 진행된다. 조사 항목은 ▲구조안전 ▲사고예방(화재·낙상 등) ▲생리요건(습기·곰팡이) ▲심리요건(방범·소음) ▲공중위생 등 5대 분야 30개 세부 항목으로 구성되며, 이를 통해 주택별 안전등급(A~D)을 판정한다.특히 올해는 C·D등급 가구에 가구당 300만원 한도 내로 경보수 맞춤형 집수리를 제공한다. 민간협력기관인 사회복지법인 ‘따뜻한 동행’과 함께 한다. 또한 A·B등급 가구에도 소화기, 화재감지기 등 화재 예방 물품을 지원해 안전 사각지대를 최소화할 계획이다.실태조사 참여를 희망하는 가구는 오는 25일부터 다음달 24일까지 거주지 동주민센터 또는 구청 주택정책과에 신청하면 된다.정원오 구청장은 “앞으로도 실태조사를 기반으로 맞춤형 지원을 확대해, 주민 누구나 안심하고 머무를 수 있는 주거환경을 만들겠다”고 말했다.유규상 기자