완도군, 670억 투입 65세 이상 어르신 복지사업 추진

보건·의료, 건강, 요양, 주거환경, 돌봄 등 5개 분야 42개 사업 추진
전남 완도군이 670억원을 투입해 65세 이상 어르신들을 대상으로 복지사업을 추진한다.
완도군은 65세 이상 인구가 1만 7383명으로 전체 인구 4만 4613명 대비 38.9%를 차지하는 데다 오는 3월 27일부터 ‘돌봄 통합 지원법’이 시행됨에 따라 ‘완도형 통합 돌봄 체계’를 구축한다.
먼저 노쇠와 질병 등으로 일상생활이 어려운 어르신들을 대상으로 보건·의료, 건강, 요양, 주거환경, 돌봄 등 5개 분야, 42개 사업을 추진할 계획이다.
또 올해 620억 원의 사업비를 투입해 1만 4750명에게 기초연금을 지급하고, 21억 원을 투입, 70세 이상 어르신을 대상으로 목욕 및 이·미용비를 지원한다.
‘완도군 장수 축하금 지원’ 조례를 제정에 따라 100세 이상 어르신에게 50만 원의 장수 축하금을 지역 상품권으로 지원한다.
경로당 운영비, 냉난방비, 정부 양곡 및 부식비는 물론 환경 개선을 위한 신축·개보수 사업, 비품·의료 기기 등을 지속 지원하고, 도서 지역의 어르신들이 활기찬 일상을 보내실 수 있도록 경로당에 강사를 파견해 문화, 예술, 여가 프로그램을 운영한다.
노인대학 운영과 경로식당 및 저소득 노인 무료 급식도 지원한다.
상시 보호가 필요한 어르신·장애인 가구 1312세대에는 정보통신기술(ICT) 기기를 활용한 화재 감지기 등 장비를 설치해 화재, 질병 등 응급 상황 발생 시 119에 자동 신고될 수 있는 안전망을 구축했다.
이밖에 무주택 고령자들을 위한 임대주택 제공과 돌봄, 복지서비스를 제공할 ‘완도형 고령자 복지 주택’ 건립을 추진 중이며, 권역별 노인 요양 시설도 확충해 나가고 있다.
군 관계자는 “어르신들이 건강하고 편안하게 지내실 수 있도록 더욱 살뜰히 살피고 맞춤형 서비스 제공에 최선을 다하겠다”라고 말했다.
