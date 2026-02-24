장흥 천관문학관, 문학상주작가 지원사업 2년 연속 선정

창작 지원·주민 참여 프로그램 확대

노벨문학도시 기반 강화



천관문학관

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 장흥군 천관문학관이 문화체육관광부 ‘문학상주작가 지원사업’에 지난해에 이어 2026년에도 연속 선정됐다.문학상주작가 지원사업은 문화체육관광부와 한국문화예술위원회가 공동으로 추진하는 공모사업이다. 문학관·도서관·서점 등 문학 기반시설에 작가가 상주하며 창작 활동을 이어가도록 지원하는 프로그램이다.상주 작가는 지역 주민과의 소통 프로그램을 함께 운영하며 문학 향유 기회를 넓히는 역할을 맡는다.천관문학관은 2025년 상주작가 프로그램으로 하늘모자 동화창작반, 꼬마그림책 작가 교실, 산중산중 천관문학 잔치 열렸네 등 다양한 문학 프로그램을 운영했다. 이를 통해 문학 저변 확대와 활성화에 성과를 거뒀다.상주작가는 천관문학관에 상주하며 5월부터 본격 운영한다. 주요 프로그램은 작가와 함께하는 창작의 샘 - 문학 창작 워크숍, 문학기행 프로그램, 청소년 맞춤형 창작 프로그램 등으로 구성된다. 올해는 참여자가 직접 창작하고 작가의 피드백을 받는 프로그램을 강화할 예정이다. 또 정남진 도서관, 전남도교육청 장흥도서관 등과 협력을 강화해 지역 문학 자원의 연계를 확대하고 활용도를 높여 나갈 계획이다.군 관계자는 “지역 유일의 문학관인 천관문학관이 상주 작가 프로그램을 통해 문학 창작과 향유의 거점 공간 역할을 견고히 해 나갈 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.장흥 최종필 기자