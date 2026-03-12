목포시, 친환경 암모니아 선박 연료공급 실증센터 착공

목포시, ‘차세대 선박연료 패러다임 전환 이끈다’

대양산단에 ‘친환경 암모니아 연료공급 실증센터’

무탄소 친환경선박 핵심기술 개발·중심도시 도약



목포시 대양산단에 지난 10일 ‘친환경 암모니아 선박 연료공급 실증센터’가 착공됐다. (목포시 제공)

전남 목포시는 대양산단에 ‘친환경 암모니아 선박 연료공급 실증센터 착공식’을 개최했다고 12일 밝혔다.산업통상부, 한국산업기술진흥원, 전라남도, 목포시 지원으로 (재)한국조선해양기자재연구원이 주관하는 ‘실증센터’는 차세대 선박연료인 암모니아 연료의 연구와 실증을 전담하고 국내 최대 규모 인프라를 구축·운영하는 역할을 맡는다.이번에 착공하 실증센터는 산업통상부의 ‘친환경선박용 암모니아 연료공급장치 및 시스템 실증기반구축 사업(2024~2028년, 200억 원)’의 일환으로 조성돼 친환경 선박 기술 실증과 산업 경쟁력 강화에 기여할 예정이다.실증센터 인프라는 암모니아 연료 추진선박 수주 증가 추세에 발맞춰 각종 부품·기자재의 통합 실증이 가능한 첨단시설로 조성되며, 미래 친환경선박 시스템 기술을 선도하고 관련 산업의 글로벌 시장 주도를 위한 핵심 거점 역할을 수행할 것으로 기대된다.암모니아는 연소 시 이산화탄소를 배출하지 않는 무탄소 연료로 국제해사기구(IMO)의 온실가스 감축 규제와 Post-LNG 시대에 대응할 차세대 선박연료로 주목받고 있다. 이에 따라 글로벌 조선‧해운업계는 암모니아 추진선과 연료공급 시스템 개발에 속도를 내고 있다.목포시는 이번 실증센터 구축을 통해 친환경선박 산업 생태계를 고도화하고, 지역 기업의 기술경쟁력을 강화함으로써 지역 경제의 근간인 조선산업 재도약을 이끌어낸다는 방침이다.특히 실증 인프라를 기반으로 관련기업 유치와 연구개발 협력 확대, 전문인력 양성 등 다양한 파급효과가 기대되며, 지역 조선‧기자재 산업의 구조 고도화와 미래 성장동력 창출을 촉진할 것으로 예상된다.조석훈 목포시 권한대행은 “이번 착공식은 목포시가 친환경선박 연료 전환시대를 선도하는 실증거점으로 도약하는 출발점”이라며 “관계기관과 긴밀히 협력해 친환경 해양산업 중심도시로의 전환을 내실 있게 추진해 나가겠다”고 밝혔다.임형주 기자