서울Pn

검색

서울, 로봇·AI 등 ‘신산업 규제’ 100개 찾

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

명동 ‘미디어폴·팔로잉 미디어’, 안전·편의·재미

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

종로구 “BTS 광화문 공연, 숙박·인파·의료 전

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

성동구, 성수동 ‘민간 개방화장실’ 특별 맞춤 지

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

여수시, 민생경제 대응과 국제행사 준비 최우선

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

공직선거법 준수·국제행사 준비 등 안정적 시정 운영 당부
여수시청 전경.


제9회 전국동시지방선거로 지난 5일부터 권한대행 체제로 전환한 전남 여수시가 권한대행 기간 민생경제 대응과 국제행사 준비를 최우선으로 추진한다.

정현구 시장 권한대행은 최근 전 직원을 대상으로 내부 전자우편을 통해 “주요 현안들이 흔들림 없이 추진될 수 있도록 각자의 자리에서 책임감을 갖고 맡은 업무를 성실히 수행해 달라”며 행정의 안정성과 연속성을 강조하는 특별 당부 메시지를 전달했다.

그는 특히 2026여수세계섬박람회와 유엔기후변화협약 기후 주간 등 국제행사의 성공적인 개최 준비와 함께 산업 위기 대응과 민생경제 회복에 총력을 다해 달라고 강조했다.

또 선거를 앞두고 공직자의 정치적 중립을 강조하며 공직선거법 위반 사례가 발생하지 않도록 업무 추진 과정과 언행에 유의해 줄 것을 당부했다.

이어 재난과 안전관리에 선제적으로 대응하고 읍·면·동에서는 주민과 관광객 불편이 없도록 현장 중심 행정을 강화할 것을 요청했다.

정 권한대행은 “불편 민원은 신속하게 처리하고 공직기강 확립에도 철저를 기해 달라”며 “선거는 정치의 일정이지만 행정은 시민의 시간인 만큼 시간을 지키는 책임 있는 행정을 이어가겠다”고 밝혔다.

여수 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

주민 손길로 피어나는 골목 정원… ‘종로 정원사’

정문헌 구청장 공공정원 전폭 지원

동작 ‘희망 온돌’ 목표 금액 103% 달성

전년 대비 1억 3114만원 증가

양천, 역대 최대 ‘일자리 박람회’… 청·중장년 5

30개 기업 참여… 새달 3일 개최 면접·상담·채용 연계 원스톱 지원

중랑구, 면동초 통학로 ‘동화가 흐르는 예술 담장’

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr