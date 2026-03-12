여수시, 민생경제 대응과 국제행사 준비 최우선

공직선거법 준수·국제행사 준비 등 안정적 시정 운영 당부
|
|여수시청 전경.
제9회 전국동시지방선거로 지난 5일부터 권한대행 체제로 전환한 전남 여수시가 권한대행 기간 민생경제 대응과 국제행사 준비를 최우선으로 추진한다.
정현구 시장 권한대행은 최근 전 직원을 대상으로 내부 전자우편을 통해 “주요 현안들이 흔들림 없이 추진될 수 있도록 각자의 자리에서 책임감을 갖고 맡은 업무를 성실히 수행해 달라”며 행정의 안정성과 연속성을 강조하는 특별 당부 메시지를 전달했다.
그는 특히 2026여수세계섬박람회와 유엔기후변화협약 기후 주간 등 국제행사의 성공적인 개최 준비와 함께 산업 위기 대응과 민생경제 회복에 총력을 다해 달라고 강조했다.
또 선거를 앞두고 공직자의 정치적 중립을 강조하며 공직선거법 위반 사례가 발생하지 않도록 업무 추진 과정과 언행에 유의해 줄 것을 당부했다.
이어 재난과 안전관리에 선제적으로 대응하고 읍·면·동에서는 주민과 관광객 불편이 없도록 현장 중심 행정을 강화할 것을 요청했다.
여수 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지