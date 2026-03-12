마포 아파트 더 좋아지겠네… 공동주택 지원사업 접수

31일까지 30가구 이상 공동주택 대상



공동주택 지원사업을 통해 리모델링 된 어린이놀이터의 모습.

서울 마포구 제공

서울 마포구는 주민들의 안전하고 쾌적한 주거환경 조성을 위해 오는 31일까지 ‘2026년 공동주택 지원사업’ 신청을 받는다고 12일 밝혔다.공동주택 지원사업은 30가구 이상 공동주택을 대상으로 공용시설물 유지·보수에 필요한 비용 일부를 구에서 지원해 입주민의 경제적 부담을 덜고 주거환경을 개선하기 위한 사업이다. 구는 올해 3억 5000만원 규모의 예산을 투입해 공동주택 공용시설물 유지·관리 사업을 지원할 계획이다.특히 5년 이내 지원금을 받지 못한 공동주택과 재정이 열악한 소규모 공동주택을 우선 지원해 주거환경 개선 효과를 높인다는 방침이다.주요 지원 대상은 ▲주 도로 및 보안등 보수 ▲어린이 놀이터·경로당 등 공용시설 보수 ▲폐쇄회로(CCTV) 설치 및 유지관리 ▲재난 안전시설물 보수·보강 ▲전기차 충전시설 예비시설 구축 등 공동주택 내 공용시설이다.특히 구는 재난 안전시설물 보수와 전기차 충전시설 예비시설 구축 사업 등을 우선 지원해 안전하고 친환경적인 공동주택 환경 조성에도 힘쓸 계획이다. 신청을 희망하는 공동주택은 오는 31일 오후 6시까지 공동주택 지원 신청서와 사업계획서 등 관련 서류를 준비해 마포구청 4층 주택상생과를 방문하거나 등기우편으로 제출하면 된다.접수된 사업은 서류 검토와 현장조사 후 공동주택지원 심의위원회를 거쳐 오는 6월 중 최종 지원 대상에 선정될 예정이다.자세한 사항은 마포구청 누리집 고시·공고란과 주택상생과 부서자료실에서 확인할 수 있다. 구는 지난해 공동주택 지원사업을 통해 26개 공동주택에 총 3억 1405만원을 지원하며 노후 공용시설 정비와 주거환경 개선에 힘썼다.박강수 마포구청장은 “공동주택 지원사업은 노후 시설물을 적기에 정비해 주민들의 생활 불편을 줄이고 안전한 주거환경을 조성하는 중요한 사업”이라며 “앞으로도 구민들이 더욱 쾌적하고 살기 좋은 주거환경에서 생활할 수 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다”고 말했다.김동현 기자