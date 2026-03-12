‘1㎞가 막은 강남길’…이필형 동대문구청장, 청량리역서 1인 시위

“수인분당선 1㎞ 병목 해소하라”



이필형 동대문구청장은 12일 청량리역 광장과 이삭공원 일대에서 수인분당선 단선전철 신설을 촉구하는 1인 피켓 시위를 벌였다.

이필형 동대문구청장이 12일 청량리역 광장과 이삭공원 일대에서 수인분당선 단선전철 신설을 촉구하는 1인 피켓 시위를 벌였다. 청량리~왕십리 간 1㎞ 단선 구간이 서울 동북권 주민들의 강남 접근성을 저해하는 ‘교통 병목’이라는 판단에서다.수인분당선은 2018년 12월 청량리역까지 연장됐으나, 선로 용량 한계로 운행 횟수가 평일 편도 9회, 주말 5회에 불과하다. 구는 이를 단순 민원이 아닌 구조적 결함으로 보고, 2021년 제4차 국가철도망 구축계획 반영 이후 지속적으로 신설을 요구해 왔다.구는 2024년 8월 국가철도공단의 사전 타당성 조사가 마무리된 데 이어, 자체 타당성 조사 용역을 진행해 지난해 6월 준공했다. 같은 해 12월에는 수인분당선 2026년 기본계획 설계용역 예산도 국회에서 통과됐다. 앞서 2024년 10월에는 네 차례의 서명운동을 벌이고 남양주시와 업무협약을 맺는 등 인근 지방자치단체와도 공조해 왔다.이필형 구청장은 “수도권 동북부 철도망의 핵심 거점인 청량리역발 수인분당선 단선전철 신설은 우리 구의 사활이 걸린 사업”이라며 “조속한 정상 추진을 위해 끝까지 뛰겠다”고 밝혔다.유규상 기자