서울Pn

검색

서남권 최초 공립·뉴미디어 특화 미술관, 서서울미

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

금천구, 희망온돌 ‘역대 최대’ 21억 6000만

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강남구 교육경비 357억 편성… 서울 최고

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원구, 노원교육플랫폼 진학아카데미 운영

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

동작구, 노량진 뉴타운 핵심 사업지 인허가 속도

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

노량진2구역 사업시행계획(변경) 등
노량진3구역 최고 49층 2028년 착공 목표


  •
노량진 주요 재정비사업 위치도. 동작구 제공


서울 동작구는 노량진 재정비촉진지구(노량진 뉴타운)의 주요 사업지 인허가 절차가 잇따라 마무리되면서 재정비 사업에 속도가 붙고 있다고 13일 밝혔다.

노량진 뉴타운은 2003년 2차 뉴타운으로 확정된 이후, 2009~2010년 8개 구역 지정을 완료했다. 현재 이 일대에서는 약 1만가구에 달하는 정비사업이 진행 중이다.

지난달 13일에는 노량진2구역(노량진동 312-75 일대)과 노량진8구역(대방동 23-61번지 일대)이 각각 사업시행계획(변경)과 관리처분계획(변경) 인가를 받았다. 노량진2구역은 시공사 특화 설계를 반영한 전용 및 세대 공용면적 조정, 단열 성능 강화를 위한 단열재 개선, 피난동선, 채광 등을 고려한 부대복리시설 배치계획 변경 등이 반영돼 지하 4층~지상 45층, 2개 동, 404세대 규모의 복합단지로 탈바꿈한다.

노량진8구역은 지하철 1·9호선과 인접했으며 초·중·고등학교, 대방공원·용마산 등 교육·녹지 인프라도 가까워 입지적 강점이 뛰어난 곳이다. 향후 지하 4층~지상 29층, 10개 동에 987세대의 공동주택과 근린생활시설이 들어선다.

지난달 25일에는 노량진3구역(노량진동 232-19번지 일대)도 관리처분계획 인가가 이뤄졌다. 지난해 12월 서울시 도시재정비위원회 심의를 통과한 ‘재정비촉진계획 변경(안)’에 따라 최고 49층, 총 1250세대의 대단지로 재탄생한다. 2028년 착공을 목표로 이주 및 철거가 추진된다.

지난 11일엔 노량진6구역(노량진동 294-220일대)의 관리처분계획(변경) 인가가 처리됐다. 6구역은 노량진 뉴타운 내 가장 먼저 착공에 들어간 구역으로, 다음달 초 첫 일반분양이 실시된다. 지하 4층~지상 28층, 14개 동, 1499세대 공동주택이 공급된다.

박일하 구청장은 “노량진 뉴타운은 동작구의 미래 가치를 높이는 대표 주거단지로 자리매김할 것”이라며 “노량진1~8구역 모두 안전하게 준공될 수 있도록 행정적 지원을 이어가겠다”고 말했다.

박재홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

강북 “올 4·19문화제, 문화콘텐츠 다양화”

‘2026 국민문화제 위원회’ 출범식 “민주주의 가치 일상 공유 축제로”

새봄 고품격 문화예술공연 성황…“계속 살고 싶은 송

‘신춘음악회’ 간 서강석 구청장

강서, 미취학 아동·초등생 독후 감상화 공모

구립도서관, 주제 도서 9권 선정 16일~5월 15일 교보문고서 접수

용산, 상권 위기 조기 포착… 급격 재편·붕괴 막는

‘젠트리피케이션 분석 체계’ 구축 위험 상권 임차·임대인 공존 모색

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr