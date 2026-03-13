서울시, 성북·광진 모아타운·모아주택 확정 1091가구 공급

서울Pn

성북구 정릉동 559-43
광진구 자양2동 681번지


성북구 정릉동 일대 모아타운 위치도.
서울시 제공


서울 성북·광진구 일대 노후 저층 주거지가 총 1091가구 주거 단지로 개발된다.

서울시는 지난 12일 열린 제3차 소규모주택정비 통합심의 소위원회에서 성북구 정릉동 일대 모아타운과 광진구 자양2동 일대 모아타운을 통과시켰다고 13일 밝혔다. 사업 추진 시 모아주택 총 1091가구(임대 203가구 포함)가 공급될 예정이다.

성북구 정릉동에 모아주택 1곳으로 지하 3층, 지상 22층으로 총 364가구(임대 37가구 포함)가 공급된다. 사업지는 제2종일반주거지역(7층)에서 제2종일반주거지역으로 변경돼 층수 및 건축 규제 완화가 적용된다.

대상지는 노후 건축물 비율이 77.8%에 달하는 저층 주거 밀집 지역으로, 비정형 도로와 가파른 경사로 개발이 어려웠던 곳으로 이번 관리계획 확정으로 체계적인 사업 추진이 가능해졌다.

광진구 자양2동 일대에는 모아주택 2곳으로 총 727가구(임대 166가구 포함)를 공급할 예정이다. 용도지역은 제2종, 제2종(7층), 제3종 일반주거지역에서 제3종, 제2종(7층) 일반주거지역으로 상향해 주택 공급을 확대하고 공공임대를 포함해 주거 안정에 기여한다.

성동초, 광진중, 양남초 등 학교 주변 뚝섬로64길 구간은 보행 친화적 공간으로 정비해 안전한 통학로로 조성한다. 저층부에는 연도형 상가와 개방형 공동이용시설을 도입한다.

최진석 서울시 주택실장은 “모아타운·모아주택 사업으로 노후 저층 주거지 주민들에게 쾌적한 주거환경을 제공하고, 지역 기반시설을 확충할 것”이라고 밝혔다.

유규상 기자
