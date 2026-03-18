임병하 경북도의원, 도정질문 통해 북부권 산업 기반·교통 인프라 개선 촉구

“영주 첨단베어링 국가산단 성공 위해 경북도 차원의 지원 체계 구축해야”

북부 관문 지방도 제935호선 열악한 도로 환경 개선 및 조기 완공 촉구

지방소멸 위기 극복을 위한 ‘지능형 전문 인력 양성 시스템’ 구축 제안



18일 열린 제361회 임시회 제1차 본회의 도정질문을 하는 임병하 의원. 경북도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회 임병하 의원(영주·국민의힘)은 18일 열린 제361회 임시회 제1차 본회의 도정질문을 통해 영주 첨단베어링 국가산업단지 추진 상황과 북부권 교통 인프라 개선, 지역 산업 인재 양성 체계 구축을 집중적으로 질의했다.임 의원은 먼저 인사말에서 최근 대구·경북 행정통합 추진과 관련해 “행정통합은 단순한 행정구역 조정이 아니라 지역의 미래 구조를 다시 설계하는 중대한 정책”이라며 “속도보다 지역 간 공감과 균형발전을 바탕으로 차분한 논의가 필요하다”고 밝혔다.또한 행정통합 논의와 별개로 경북 균형발전의 상징인 도청 신도시가 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 보다 명확한 발전 전략이 마련돼야 한다고 강조했다.이어진 본 질의를 통해 경북 북부권 산업 구조 전환의 핵심 사업인 영주 첨단베어링 국가산업단지의 추진 현황을 점검했다. 이 산단은 영주시 적서동 일원 약 118만㎡ 규모 부지에 총사업비 2964억원을 투입해 조성되는 경북 북부권 최초의 국가산업단지로, 전기차·로봇·항공우주 등 첨단 제조산업에 필수적인 베어링 핵심 부품 산업 육성을 목표로 추진되고 있다.임 의원은 “산업단지의 성공 여부는 단순한 조성에 그치는 것이 아니라 기업 유치와 산업 생태계 구축에 달려 있다”고 강조하며 베어링 관련 기업 유치를 위한 경북도의 구체적인 전략과 국내외 기업과의 투자 협의 진행 상황에 대한 설명을 요구했다.또한 산업단지 종사자들이 안정적으로 정착할 수 있도록 주거·교육·문화 등 정주 여건 개선을 위한 종합적인 지원 대책 마련이 필요하다고 지적했다.이와 함께 영주 북부권 관문도로인 지방도 제935호선 진우~부석 구간의 열악한 도로 환경을 지적하며 조기 완공을 촉구했다. 그는 마구령 터널 개통으로 교통 여건이 크게 개선됐지만 터널 이후 구간은 여전히 협소한 도로와 급커브가 이어져 안전 문제가 심각한 상황이라며, 집중적인 예산 배정과 행정력 투입을 통해 현재 계획된 2027년 준공 시점을 앞당길 필요가 있다고 강조했다.마지막으로 경북의 신산업 육성과 지방소멸 대응을 위해 ‘지능형 전문 인력 양성 시스템’ 구축을 제안했다. 포항(이차전지), 구미(반도체), 영주(첨단베어링) 등 시군별 특화 신산업이 성공하기 위해서는 산업 현장에 즉시 투입 가능한 인력을 적기에 공급하는 체계가 선행되어야 한다는 것이다.임 의원은 기업이 직접 교육 과정 설계에 참여하는 ‘현장 밀착형 거버넌스’를 정착시켜야 한다며 시군별 산업 특성과 직무 역량을 반영한 구체적인 ‘인력 수급 로드맵’ 수립을 경북도와 경북교육청에 촉구했다.아울러 경북 신산업의 성공은 단순히 공장을 세우는 것에 그치지 않고 지역 청년들이 고향에서 꿈을 펼칠 수 있는 환경을 만드는 데 달려 있다며 도정과 교육행정이 함께 지역 인재 양성 체계 구축에 적극 나서야 한다고 강조했다.온라인뉴스부