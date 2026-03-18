금광연 하남시의회 의장, 신우초서 감사장 수상... “교육은 도시의 미래, 아이 키우기 좋은 하남 만들 것”

금 의장, 학교운영위원 지역위원으로 교육발전 기여 공로 인정

학부모 200여 명 참석… 교육공동체 대표 협력 성과 주목

“교육·돌봄·안전까지 책임지는 도시로 도약”



하남시의회 금광연 의장이 신우초등학교에서 감사장을 수여받고 있다. 금광연 의장실 제공



하남시의회 금광연 의장이 신우초등학교에서 감사장을 수여받고 사진촬영을 하고 있다. 금광연 의장실 제공

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하남시의회 금광연 의장(국민의힘, 가선거구)이 지역 교육 발전에 기여한 공로를 인정받아 신우초등학교로부터 감사장을 받았다.금 의장은 18일 신우초등학교 3층 강당에서 열린 ‘2026년도 학부모총회 및 학교 교육과정 설명회’에서 유주현 교장으로부터 감사장을 받았다. 이날 행사에는 학부모 200여 명이 참석하는 등 높은 관심 속에 진행됐다.신우초등학교 학교운영위원회(위원장 김상희)는 학부모위원, 지역위원, 녹색어머니, 학부모폴리스 등으로 구성돼 있으며, 금 의장은 지역위원으로서 학교와 지역사회를 연결하는 핵심 역할을 수행해 왔다. 이에 “제5기 학교운영위원으로서 교육 발전에 큰 힘이 되었으며, 학부모를 대표한 대내외 활동을 통해 학교의 자긍심을 높였다”는 공적을 인정받아 감사장을 받게 됐다.특히 금 의장은 학부모와 학교 간 소통 강화, 교육환경 개선 지원, 지역사회 연계 협력 확대 등 실질적인 교육 현안 해결에 앞장서며 현장 중심의 교육행정을 실천해 왔다는 평가를 받는다.그는 수상 소감에서 “교육은 도시의 미래 경쟁력을 결정짓는 가장 중요한 투자”라며 “아이들이 안전하고 행복하게 성장할 수 있는 환경을 만드는 것이 곧 하남의 미래를 만드는 일”이라고 강조했다.이어 “앞으로도 교육, 돌봄, 안전이 결합된 ‘아이 키우기 좋은 하남’을 반드시 실현하겠다”며 “시민과 함께 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.한편 금 의장은 최근 하남시장 출마를 공식화하며 미래형 교육도시 도약을 위한 청사진도 함께 제시한 바 있다. 특히 인공지능 및 반도체 산업 전문 인력 양성을 위해 ‘AI ＆ 반도체 특성화 고등학교’ 유치·추진 공약을 발표하며 지역 교육 경쟁력 강화에 대한 강한 의지를 드러냈다.이에 따라 금 의장이 제시한 공약들이 향후 어떻게 구체화되고 실현될지 시민들의 관심이 높아지고 있으며, 그의 행보가 ‘아이 키우기 좋은 도시’를 넘어 ‘미래 인재가 성장하는 교육도시 하남’으로 이어질 수 있을지 귀추가 주목된다.온라인뉴스부