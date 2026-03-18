금광연 하남시의회 의장, 신우초서 감사장 수상... “교육은 도시의 미래, 아이 키우기 좋은 하남 만들 것”

금 의장, 학교운영위원 지역위원으로 교육발전 기여 공로 인정
학부모 200여 명 참석… 교육공동체 대표 협력 성과 주목
“교육·돌봄·안전까지 책임지는 도시로 도약”
하남시의회 금광연 의장(국민의힘, 가선거구)이 지역 교육 발전에 기여한 공로를 인정받아 신우초등학교로부터 감사장을 받았다.
금 의장은 18일 신우초등학교 3층 강당에서 열린 ‘2026년도 학부모총회 및 학교 교육과정 설명회’에서 유주현 교장으로부터 감사장을 받았다. 이날 행사에는 학부모 200여 명이 참석하는 등 높은 관심 속에 진행됐다.
신우초등학교 학교운영위원회(위원장 김상희)는 학부모위원, 지역위원, 녹색어머니, 학부모폴리스 등으로 구성돼 있으며, 금 의장은 지역위원으로서 학교와 지역사회를 연결하는 핵심 역할을 수행해 왔다. 이에 “제5기 학교운영위원으로서 교육 발전에 큰 힘이 되었으며, 학부모를 대표한 대내외 활동을 통해 학교의 자긍심을 높였다”는 공적을 인정받아 감사장을 받게 됐다.
특히 금 의장은 학부모와 학교 간 소통 강화, 교육환경 개선 지원, 지역사회 연계 협력 확대 등 실질적인 교육 현안 해결에 앞장서며 현장 중심의 교육행정을 실천해 왔다는 평가를 받는다.
이어 “앞으로도 교육, 돌봄, 안전이 결합된 ‘아이 키우기 좋은 하남’을 반드시 실현하겠다”며 “시민과 함께 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.
한편 금 의장은 최근 하남시장 출마를 공식화하며 미래형 교육도시 도약을 위한 청사진도 함께 제시한 바 있다. 특히 인공지능 및 반도체 산업 전문 인력 양성을 위해 ‘AI ＆ 반도체 특성화 고등학교’ 유치·추진 공약을 발표하며 지역 교육 경쟁력 강화에 대한 강한 의지를 드러냈다.
이에 따라 금 의장이 제시한 공약들이 향후 어떻게 구체화되고 실현될지 시민들의 관심이 높아지고 있으며, 그의 행보가 ‘아이 키우기 좋은 도시’를 넘어 ‘미래 인재가 성장하는 교육도시 하남’으로 이어질 수 있을지 귀추가 주목된다.
온라인뉴스부