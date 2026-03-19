경북도의회, 2025회계연도 결산검사위원 위촉식 개최

도의원, 재정·회계분야 전문가 등 10명 위촉, 4월 2일부터 21일까지 결산검사 착수
경북도의회(의장 박성만)는 지난 18일 제361회 임시회 제1차 본회의를 마친 뒤 도의회 다목적실에서 2025회계연도 결산검사위원 위촉식을 개최했다.
이번에 위촉된 결산검사위원은 이날 본회의에서 선임됐으며, 도의원 3명(박채아·최병근·박규탁)과 재무관리 경험자 3명, 공인회계사 2명, 세무사 2명 등 총 10명으로 구성됐다. 재정·회계 분야에 풍부한 경험과 전문성을 겸비한 위원들이 참여해 예산 집행의 적정성과 재정 운영의 건전성을 면밀히 점검할 예정이다.
위촉식에는 박 의장과 김대일 예산결산특별위원장을 비롯해 의회사무처 및 도·교육청 관계자 등이 참석한 가운데 ▲위촉장 수여 ▲기념 촬영 ▲결산검사 대표위원·간사 선출 ▲결산검사 안내 순으로 진행됐다.
위촉식 직후 열린 회의에서는 대표위원에 박채아 의원(세무사 출신, 現 교육위원회 위원장)을 선출하고, 집행부로부터 결산검사 세부 계획과 검사 일정을 보고받은 뒤 향후 추진 일정 등을 협의했다.
박 의장은 “결산검사는 전년도 예산 집행의 적정성과 사업의 성과를 점검하는 매우 중요한 과정”이라며 “이번 결산검사를 통해 도와 교육청의 재정이 건전하고 효율적으로 운영됐는지, 도민의 눈높이에서 꼼꼼히 살펴봐 달라”고 당부했다.
한편 결산검사위원들은 오는 4월 2일부터 21일까지 20일 동안 경상북도 및 경상북도교육청의 2025회계연도 결산에 대한 본격적인 검사에 착수할 예정이다.
온라인뉴스부