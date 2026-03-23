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노성환 경북도의원, 경북 축산업 ‘스마트 혁신’ 이끈다

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‘경북도 스마트 축산업 육성 및 지원 조례안’ 대표 발의
스마트 기술 기반 축산 혁신...생산성 향상·질병 대응·지속가능 축산 기반 등 마련


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노성환 경북도의원


경북도의회 노성환 의원(고령, 국민의힘)이 제361회 임시회에서 경북 축산업의 디지털 전환과 미래 경쟁력 강화를 위한 ‘경북도 스마트 축산업 육성 및 지원 조례안’을 대표발의해 해당 상임위원회 심사를 통과했다.

이번 조례안은 정보통신기술(ICT), 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 등 디지털 기술을 축산 현장에 접목해 경북 축산업의 생산성과 경영 효율을 높이고, 질병 관리와 축산환경 문제에 선제적으로 대응하기 위한 제도적 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다.

조례의 주요 내용은 ▲스마트 축산 정책 추진 방향과 도지사의 책무 규정 ▲5년 단위 육성계획 수립 및 실태조사 실시 ▲스마트 축산 기술 도입 및 기자재 보급 지원 ▲축산 데이터 기반 경영 개선 ▲교육·컨설팅 및 전문인력 양성 ▲스마트 축산 시범사업 ▲축산 플랫폼 구축 및 협력체계 마련 등을 담고 있다.

최근 축산업은 고령화, 인력 부족, 생산비 증가 등 구조적 어려움과 함께 가축 질병 대응 및 축산환경 개선 요구가 커지고 있어, 데이터 기반 스마트 축산이 생산성과 경영 효율을 높이는 미래 축산의 핵심 전략으로 떠오르고 있다.

특히 이번 조례를 통해 스마트팜 기반 축산 시스템이 확산하면서, 축분의 미생물 발효 및 순환 관리 등 스마트 기술 도입을 통해 악취 저감과 생산비 절감 등 환경·경영 효율 개선 효과가 기대된다.

이에 노 의원은 “스마트 축산은 축산업의 생산성과 지속가능성을 동시에 높일 수 있는 미래 전략”이라며 “이번 조례가 축산농가의 경영 부담을 완화하고, 경북 축산업이 데이터 기반 경쟁력을 갖춘 산업으로 도약하는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

한편, 이번 조례안은 오는 4월 1일 열리는 제361회 임시회 제2차 본회의에서 최종 의결될 예정이다.

온라인뉴스부
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