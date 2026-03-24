서울 “땅꺼짐 인명 피해 사고 이제 그만”

굴착공사장 주변 매월 GPR 탐사
노후하수관로 4830㎞ 전수조사
시는 우선 지반침하 예방의 기본으로 꼽히는 GPR 탐사를 강화한다. GPR은 땅을 파지 않고도 지반 아래 빈 공간을 탐지하는 기술이다. 시는 GPR 탐사 인력을 기존 9명에서 10명 늘린 19명으로 확대했다. 탐사 대상과 범위는 지난해 9595㎞보다 약 1.7배 늘어난 1만 6423㎞ 규모다. 굴착 공사장 주변 지하안전평가 대상 공사장은 기존 연 1회 GPR 탐사를 월 1회 이상으로 강화했다.
올해부터 2029년까지 30년 이상 노후 하수관로 4830㎞에 대한 전수조사도 실시한다. 이후 2030년까지 매년 200㎞씩 총 1000㎞를 정비해 지반 약화 요인을 줄일 계획이다. 땅속 센서로 지반 변동을 실시간 측정해 사고 징후를 감지하는 ‘지반침하 관측망’ 을 구축하고 인공지능(AI)과 정보통신기술(ICT) 기반 계측 신기술을 도입해 관측 정확도를 높일 예정이다. 이밖에 사고 발생 시 원인 조사와 복구를 위해 ‘지하안전자문단’을 출범하고 전국 최초로 ‘지반침하’를 시민안전보험 보장 항목에 포함한다. 한병용 시 재난안전실장은 “지하안전은 단기간에 완성될 수 있는 영역이 아닌 만큼, 시민이 안심할 때까지 점검하고 또 점검하겠다”고 밝혔다.
박재홍 기자