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무안서 광주 군공항 이전 주민설명회 열린다

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전남, 새달 1일 국방부 주관 개최

전남도는 다음 달 1일 국방부 주관으로 광주 군공항 이전 관련 주민설명회가 열린다고 24일 밝혔다.

무안군 승달문화예술회관에서 개최되는 이번 설명회는 군공항 이전 후보지 선정에 앞서 정확한 정보 제공으로 주민 궁금증을 해소하고 주민 의견을 반영하기 위해 마련됐다. 국방부와 관계기관이 이전 사업 절차와 광주공항의 국내선 이전, 이전 주변 지역 지원 방안, 정부 지원 사업 등을 설명하고 주민 질의에 직접 답하는 질의응답 시간을 갖는다.

지난해 12월 대통령실이 주도한 광주 군공항 이전 6자 협의체(전남도·광주시·무안군·기획재정부·국방부·국토교통부) 합의 이후 정부와 전남도, 광주시, 무안군은 주민 지원과 지역 발전 방향 등 협의를 이어오고 있다.

특히 광주·전남 통합 이후에도 민간·군공항 이전이 차질 없이 추진되도록 ‘전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법’에 ‘군공항 이전 주변 지역 지원에 관한 특례’ 조항을 반영하는 등 무안 국가산단의 신속한 지정 등을 위한 제도적 기반을 마련했다.﻿


무안 류지홍 기자
2026-03-25 19면
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