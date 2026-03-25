이재준 “수원 경기경제자유구역 지정, 대한민국 첨단과학연구 허브 될 것”



25일 이재준 수원시장이 국회의원회관에서 열린 ‘수원 경기경제자유구역 지정을 위한 정책토론회’에서 개회사를 하고 있다. (수원시 제공)



25일 ‘수원 경기경제자유구역 지정을 위한 정책토론회’를 주최한 김준혁 의원(오른쪽부터), 김영진 의원, 이재준 수원시장, 백혜련 의원, 김승원 의원, 염태영 의원이 기념 촬영을 하고 있다. (수원시 제공)

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이재준 수원특례시장이 “수원 경기경제자유구역 지정으로 수원이 대한민국 첨단과학연구의 허브 역할을 할 수 있을 것”이라고 밝혔다.이 시장은 25일 국회의원회관에서 열린 ‘수원 경기경제자유구역 지정을 위한 정책토론회’에서 “수원 경기경제자유구역에 연구 중심 기업을 유치해 ‘첨단산업 생태계’를 만들어 갈 것”이라며 “수원은 첨단기술 연구 분야에 집중해 ‘연구는 수원에서 제조는 지방에서’를 실현하고, 대한민국 균형발전에 앞장서겠다”고 약속했다.백혜련(수원시 을)·김영진(수원시 병)·김승원(수원시 갑)·김준혁(수원시 정)·염태영(수원시 무) 의원이 주최하고, 수원시가 주관한 이날 토론회에서는 수원 경기경제자유구역의 전략적 실행 방안을 모색했다.김현수 단국대학교 도시계획·부동산학부 교수는 ‘반도체산업 경쟁력과 직주락 알앤디(R＆D) 특구 전략’을 주제로 한 발제에서 “수원 경기경제자유구역 대상지 일원은 경제자유구역으로 지정되면 세계적인 알앤디(R＆D) 클러스터로 성장할 수 있는 잠재력을 갖추고 있다”며 “수원 경기경제자유구역은 국가경쟁력을 높이고, 균형발전을 이루는 데 큰 힘이 될 것”이라고 밝혔다.윤정재 국토연구원 부연구위원은 ‘경기경제자유구역 수원의 전략과 역할’을 주제로 한 발제에서 “수원은 서울권 소프트웨어와 경기남부권 하드웨어를 융합하는 연구·개발(R＆D) 최적의 입지”라며 “수원을 중심으로 경부축(판교·용인·화성·평택·이천)을 연결하는 국가 최대 반도체 첨단 벨트가 형성돼 있고, 서해안축(파주~향남)으로는 바이오산업이 연결돼 있다”고 설명했다.이어 “수도권은 혁신과 연구·개발, 비수도권은 생산·특화 기능을 담당하는 상생형 역할 분담 체계로 전국 경제자유구역 간 협력, 국가경쟁력 강화를 동시에 실현할 수 있다”며 “수원이 중추적인 역할을 담당할 수 있다”고 덧붙였다.안승순 기자