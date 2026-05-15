취약층 무료 인강 ‘서울런’ 가입 4만명 돌파

사교육비 월 34만 7000원 경감

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

취약계층 청소년에게 인터넷 강의와 1대 1 멘토링을 무료로 제공하는 교육복지 플랫폼 ‘서울런’ 가입자가 4만명을 넘어섰다고 서울시가 14일 밝혔다.2021년 도입된 서울런은 첫해 9069명에서 2023년 2만 2924명, 2025년 3만 7642명으로 가입자 수가 꾸준히 증가했다. 2025년 서울런 고교생 이용자 평균 내신이 1학기 3.52등급에서 2학기 3.16등급으로 상승하는 등 학업 성과에서도 의미 있는 성장세를 나타냈다.특히 서울런 학습 활용 비중이 50% 이상인 학생은 내신이 0.42등급 상승해, 50% 미만인 학생(0.20등급 상승)에 비해 두 배 이상 성과가 높은 것으로 나타났다. 서울런 이용 가구의 월평균 사교육비 감소액은 평균 34만 7000원으로 경제적 부담을 줄이는 데에도 기여했다.서울런은 6월부터 진로 학습 콘텐츠를 더 확대한다. 학습 가능 사이트에 인공지능(AI) 기반 영어 학습 콘텐츠 ‘말해보카’와 비즈니스 트렌드 및 직무 역량 관련 2500여개 강좌를 제공하는 플랫폼 ‘스튜디오’를 추가해 이용자가 선택할 수 있는 사이트를 총 28개로 늘린다. ﻿고등학생 이상 회원에게 유료 생성형 AI 서비스도 제공할 계획이다.﻿박재홍 기자