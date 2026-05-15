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고양, 작년 대형 콘서트로 125억 벌었다

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英 콜드플레이 등 유치 세외수입
호텔 만실… 음식점·상가 등도 특수
고양종합운동장 야경. 고양시 제공


재정자립도가 낮은 경기 고양시가 대형 공연 유치를 통해 지난해 125억원 규모의 세외수입을 확보한 것으로 나타났다. 세금에만 의존하던 기존 재정 구조에서 벗어나 공연 산업을 새로운 자주 재원으로 키우고 있다는 평가가 나온다.

고양시는 14일 “지난해 고양종합운동장에서 열린 세계적 대형 공연 등을 통해 125억원의 세외수입을 확보했다”고 밝혔다.

‘고양콘’으로 불리는 공연 유치 사업은 최근 서울 잠실주경기장 공사 이후 수도권 공연 수요가 고양으로 이동하면서 빠르게 성장했다. 지난해 영국 밴드 콜드플레이 공연에 이어 올해 방탄소년단(BTS) 월드투어 공연까지 잇따라 열리며 수십만 명이 고양을 찾았다. 공연 기간 주요 호텔은 대부분 만실을 기록했고, 대화역과 킨텍스 일대 음식점과 상가도 특수를 누렸다.

시는 공연 관람객 소비를 지역경제로 연결하기 위해 ‘고양콘트립’과 ‘지역경제 살리기 빅세일’ 행사도 운영했다. 공연이 단순 대관 사업을 넘어 도시 전체 소비를 움직이는 경제 플랫폼 역할을 하고 있다는 분석이다. 고양시 재정자립도는 32.94%로 도내 특례시 가운데 낮은 수준이다.

시 관계자는 “대형 공연이 지역경제 활성화는 물론 도시 재정에도 실질적인 도움이 되고 있다”며 “앞으로도 공연 산업을 고양의 핵심 자주 재원으로 육성해 나가겠다”고 말했다.


한상봉 기자
2026-05-15 19면
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