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양주·남양주 경기 동북부 공공병원 설립 ‘파란불’…경제적 타당성 확보

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경기도는 25일 ‘경기 동북부 공공병원 설립 타당성 및 민간투자 적격성 조사 연구용역 최종보고회’를 열었다. (경기도 제공)


양주와 남양주에 설립 예정인 경기 동북부 공공병원의 경제적 타당성이 있다는 용역 조사 결과가 나왔다.

경기도는 25일 ‘경기 동북부 공공병원 설립 타당성 및 민간투자 적격성 조사 연구용역 최종보고회’를 열고 용역 결과 공유와 함께 향후 추진 방향을 논의했다.

용역을 수행한 한국보건산업진흥원의 최종 보고에 따르면 남양주 공공병원은 경제성 비용편익비(B/C)가 1.02, 양주 공공병원은 1.20으로 나타났다. B/C값이 1.0 이상이면 경제적 타당성을 확보한 것으로 분석된다. 병상 계획은 각 400병상 규모다.

남양주 공공병원은 약 15개 진료과를 중심으로 응급의료센터, 심뇌혈관센터, 모자의료센터, 재활치료센터, 통합돌봄의료센터 등 14개 전문진료(특성화)센터를 운영하며, 의료·돌봄 통합 서비스 거점 기관으로 구축될 계획이다.

양주 공공병원은 약 18개 진료과와 함께 정신응급센터, 안건강클리닉 등을 포함한 16개 전문진료(특성화)센터를 운영하고, 지역 내 필수의료와 돌봄 서비스를 연계하는 통합의료 거점 역할을 수행할 예정이다.

두 병원은 모두 연면적 약 3만 8500㎡ 규모로 건립되며, 응급·중증·재활·돌봄 기능을 통합한 ‘혁신형 공공병원’으로 설계됐다. 총사업비는 각각 약 2850억원 규모로, 민간투자(BTL) 방식으로 추진될 예정이다.

두 공공병원은 AI 기반 스마트병원 기능을 도입한 혁신형 모델로 추진된다. AI 센서와 지능형 CCTV를 활용한 환자 위험 행동 감지, 환자 생체 정보 실시간 분석, 의료진 업무 자동화 시스템 등을 통해 환자 안전과 진료 효율성을 높일 계획이다.

도는 4월 말 용역을 마무리하고, 상반기 내 예비타당성조사 신청과 중앙정부 협의 등을 적극 추진해 나갈 계획이다.


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2025년 11월 18일 김동연 경기도지사가 경기도청에서 열린 동북부 공공의료원 설립 타당성조사 중간보고회에서 발언하고 있다. (경기도 제공)


한편, 김동연 경기도지사는 지난해 11월 18일 경기도청에서 열린 ‘경기 동북부 공공병원 설립 타당성 및 민간투자 적격성 조사’ 중간보고회에서 양주·남양주 공공의료원 추진 의지를 거듭 강조했다.

김 지사는 “달달버스를 타고 달려간 양주와 남양주 현장에서 공공의료에 대한 주민들 갈증과 열망을 피부로 느끼고 큰 사명감을 받았다”며 “가장 빠른 시일에 실천에 옮길 수 있도록 힘을 모아주기를 바란다”고 당부했다.

안승순 기자
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