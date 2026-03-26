경기도의회, 법제처 연계 법제교육…김진경 의장 “자치입법 역량 강화로 자치분권 강화할 것”

|“자치분권 강화, 전문적인 입법 역량으로부터”... 박호순 경기도의회 의정국장(앞줄 가운데)과 의회사무처 직원들이 25일 태안 법제교육원에서 열린 맞춤형 법제교육 현장에서 기념 촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)
경기도의회(의장 김진경)는 25일부터 27일까지 3일간 태안 법제교육원에서 의회사무처 직원을 대상으로 자치법규 입안 등 법제처 기관연계과정을 통한 경기도의회 맞춤형 법제교육을 실시한다.
이번 법제 교육에는 박호순 경기도의회 의정국장을 비롯해 의회사무처 입법지원 담당자 및 정책지원관 등 40여 명이 참석했다.
법제교육은 경기도의회가 급격하게 변하는 입법환경에 맞춰 법제처와 법제분야 상호 협력을 통해 지방분권을 실현하고, 자치입법 역량 강화를 위해 체결한 업무협약에 따라 추진돼 2025년부터 실시하고 있다.
교육 내용은 ▲지방자치법 해설 ▲자치법규 입안실무 ▲법령체계와 자치법규 입법 절차 ▲법령안 편집기 활용 방법 등이다.
김진경 의장(더민주, 시흥3)은 “이번 법제교육은 지난해에 이어 일회성에 그치지 않고 매년 교육을 이어가 입법전문성을 한 단계 더 도약시키는 데 의미가 있다”라며 “법제업무를 담당하는 의회사무처 입법지원 직원에 대한 자치법규 입법역량을 높이는 데 큰 힘이 될 것”이라고 기대했다.
한편 경기도의회는 앞으로도 지속적으로 의회사무처 직원에 대한 자치입법 관련 전문지식 교육 기회를 제공하고, 교육대상자도 확대해 자치분권 강화를 위한 역량 강화에 나설 예정이다.
온라인뉴스팀
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