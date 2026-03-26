이택수 경기도의원, 양질의 노인일자리 토론회 개최



이택수 의원이 24일 경기도의회 중회의실에서 ‘고령화 시대 양질의 노인 일자리 창출 방안’이라는 주제의 정책토론회를 개최하고 토론 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)



‘고령화 시대 양질의 노인 일자리 창출 방안’ 정책토론회에서 좌장을 맡은 이택수 의원이 토론을 주재하고 있다.(사진=경기도의회)

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우리나라 65세 이상 고령인구가 1000만명을 돌파하며 전체 인구의 20%가 넘는 초고령 사회에 진입한 가운데, 양질의 노인 일자리 창출을 위해서는 공공뿐만 아니라 사회서비스형과 시장형 민간 일자리 확대가 필요하며 청년과 시니어가 같이 일자리를 갖는 세대통합형 노인 일자리 모델 도입이 필요한 것으로 지적됐다.경기도의회 교육기획위원회 소속 이택수 부위원장(고양8, 국민의힘)은 24일 경기도의회 중회의실에서 ‘고령화 시대 양질의 노인 일자리 창출 방안’이라는 주제의 정책토론회를 개최하고 노인 일자리 및 사회 활동의 새로운 방향을 제시했다.이날 토론회에서 좌장을 맡은 이 부위원장은 모두 발언에서 “경기도청과 경기도교육청, 경기도의회에 근무하는 공무원들은 대부분 60세 정년인데, 63세부터 국민연금이 지급되니 생활고는 물론 갑작스러운 경력 단절로 심적 고통이 상당하다”며 “현재 전 국민의 20%에 달하는 65세 이상 고령인구가 2050년에는 40%를 넘을 전망이라고 하니 하루속히 양질의 노인 일자리 창출을 위해 노력해야 한다”고 강조했다.이 부위원장은 “경기도 내 학교에서 매년 1000여명의 교장, 교감 선생님들이 정년퇴임을 하게 되는데 상당수 여행이나 당구장, 스크린골프장에서 시간을 보내는 경우가 많다고 한다”며 “일본의 경우 유보통합 인정유치원에 구청에서 일정 비율의 시니어 인력을 배치해서 어린이 돌봄과 교육, 시설관리 등을 돕게 하는 사례를 보고 왔는데, 우리나라도 민관이 협력해서 실버 일자리 창출 정책을 적극 펼쳐야 할 것”이라고 주장했다.주제발표에 나선 박경하 한국노인인력개발원 선임연구위원은 노인적합형 신직무로 교육 돌봄과 안전, 재난관리, 환경·자원순환, 보건·복지, 문화·홍보, 행정·데이터 지원 등 총 70여개 사례를 제시하며 2026년 공공일자리 및 사회활동 지원사업 목표는 115만 2000개라고 소개했다.박 선임연구위원은 “그동안 공공형이 실버 일자리의 60% 이상을 차지했지만, 민간형 비중이 확대되고 돌봄과 취약계층, 지역서비스 등 사회 서비스형 비중이 늘어나고 있다”며 “올해 통합돌봄 정책의 전면 시행에 발맞춰 지역 특성 기반의 자율형 일자리 확대와 LH 임대주택 돌보미, 사회적 기업과 협동조합 등 사회적 경제조직의 복지 환경 문화 식품 물류 사업 연계, 청년층과 고령층이 세대협업 및 상호 멘토링의 세대 간 통합 모델을 적극 도입해야 한다”고 제안했다.첫 번째 토론을 맡은 유병선 경기복지재단 연구위원은 AI 확산 속에서 기존 교육 수준으로는 노동시장 대응이 어렵고 인간 고유 역량과 경험을 활용한 일자리 전환이 중요하다고 강조했다.두 번째 토론을 맡은 하승진 경기도노인일자리지원센터장은 민간·사회서비스형 일자리 확대 방향을 제시하면서 영어멘토 사업의 성공적 사례를 언급했다.세 번째 토론을 맡은 임한 대표는 노인일자리플랫폼 구축과 관리체계를 통해 지속 가능한 일자리 창출 방안을 제안했다.마지막 토론을 맡은 김현정 도교육청평생학습관 교육연구관은 평생학습을 통해 화해중재와 재능기부 등 경력 연계 프로그램 운영 사례를 소개했다.이날 토론회에서 플로어 참석자로 마이크를 잡은 고치화 삼락회 사무국장은 퇴직 교육공무원들이 방과 후 수업과 공유학교에서 AI 기반의 정규과정 보충수업과 e스포츠 교육 및 지도관리 업무를 맡을 수 있게 제도적 뒷받침을 해 달라고 요청했다.온라인뉴스팀