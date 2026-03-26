이병길 경기도의원 ,경기 동북부 공공병원 설립 타당성 확인 남양주 동북부 공공의료원 반드시 필요



이병길 의원.(시진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 소속 이병길 의원(국민의힘, 남양주7)은 3월 25일 경기도청 5층 서희홀에서 열린 ‘경기 동북부 공공병원 설립 타당성 및 민간투자 적격성 조사 용역’ 최종 보고회 결과와 관련해 “용역 결과를 통해 사업의 타당성이 확인된 만큼 향후 예비타당성조사 통과에 대한 기대가 커졌다”고 밝혔다.이번 최종 보고회는 경기 동북부 지역의 공공의료 인프라 확충을 위해 추진된 연구용역의 최종 결과를 공유하고 향후 추진 방향을 논의하기 위해 마련된 자리로, 경기도와 시·군 관계자 및 보건의료 전문가 등이 참석해 용역 결과를 함께 검토했다.이 의원은 “경기 동북부 지역은 인구 규모에 비해 공공의료 인프라가 부족해 응급의료와 필수의료 접근성 문제에 대한 우려가 지속적으로 제기되어 왔다”며 “지역 주민들이 안심하고 의료 서비스를 받을 수 있는 공공의료 체계 구축이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.이어 “이번 용역 결과는 경기 동북부 공공병원 설립의 필요성과 정책적 타당성을 다시 한번 확인한 의미 있는 과정”이라며 “향후 예비타당성조사에서도 긍정적인 결과가 도출돼 사업이 본격적으로 추진되기를 기대한다”고 전했다.특히 그는 남양주에 동북부 공공의료원이 설립되는 것의 중요성을 강조하며 “동북부 공공의료원은 단순한 의료시설을 넘어 지역의 필수의료 체계를 지키는 핵심 기반이 될 것”이라며 “남양주를 비롯한 경기 동북부 주민들이 오랫동안 염원해 온 사업인 만큼 반드시 추진되어야 한다”고 밝혔다.또한 “동북부 공공의료원 설립은 남양주를 비롯한 경기 동북부 주민들의 오랜 숙원이자 반드시 해결해야 할 중요한 과제”라며 “남양주에 동북부 공공의료원이 설립되는 그날까지 남양주 시민들과 함께 같은 마음으로 염원하며, 사업이 현실이 될 수 있도록 끝까지 노력하겠다”고 강조했다.끝으로 이 의원은 “공공의료는 선택이 아니라 도민의 생명과 안전을 지키기 위한 필수 인프라”라며 “경기도와 관계기관이 긴밀히 협력해 동북부 공공병원 설립이 차질 없이 추진될 수 있도록 지속적으로 관심을 가지고 역할을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀