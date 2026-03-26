김재훈 경기도의원 “지역사회보장계획 실효성 강화로 도민 체감 복지 높여야”



김재훈 의원이 25일 경기도청에서 열린 ‘제2차 경기도사회보장위원회’에 참석해 주요 안건을 심의하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 김재훈(국민의힘·안양4) 의원은 25일 경기도청에서 열린 ‘제2차 경기도사회보장위원회’에 참석해 지역사회보장정책의 실효성 제고와 재정 운영의 투명성 강화를 강조했다.이날 회의에서는 ‘2025년 지역사회보장계획 시행결과’와 ‘의료급여 특별회계 결산’ 등이 주요 안건으로 다뤄졌다.김 의원은 “지역사회보장계획은 도민 삶과 가장 밀접한 정책임에도 불구하고, 현장에서는 정책 체감도가 여전히 낮다는 지적이 있다”며 “단순한 계획 수립을 넘어 실제 현장에서 효과가 나타날 수 있도록 점검과 보완이 필요하다”고 밝혔다.또한 의료급여 특별회계 결산과 관련해서는 “재정이 투입되는 만큼 집행의 효율성과 투명성을 더욱 높여야 한다”며 “도민의 건강권과 직결되는 사안인 만큼 면밀한 관리가 필요하다”고 설명했다.그는 “앞으로도 도민의 삶에 실질적인 변화를 만들어낼 수 있도록 정책의 사각지대를 지속적으로 점검하고, 현장 중심의 의정활동을 이어가겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀