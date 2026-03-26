‘만지고 깨고 태우는 도자’…경기도자재단, ‘흙과 우리 사이에 놓인 것들’ 전시



2026 경기도자미술관 기획전 ‘흙과 우리 사이에 놓인 것들’ 포스터

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관람객이 만지고, 깨고, 태우는 행위가 작품의 완성 과정이 되는 이색 도자 전시가 경기도자미술관에서 열린다.한국도자재단은 3월 27일부터 7월 12일까지 경기도자미술관 2전시실에서 기획전 ‘흙과 우리 사이에 놓인 것들’을 개최한다.이번 전시는 완성된 결과물을 감상하는 기존 전시 형식에서 벗어나 관람객의 참여와 행위 속에서 변화하며 완성되는 예술의 과정을 조명한다.전시는 흙이 마르고 갈라지고 깨지는 등 끊임없이 형태가 변하는 물질적 속성과 관람객의 감각 및 행동이 만나 형성되는 변화의 순간에 주목한다.관람객은 참여형 설치 작품을 통해 작품과 직접 관계를 맺으며 예술을 살아있는 과정으로 경험할 수 있다.전시에는 국내외 작가 10명(김선, 김아영, 랍 루이머, 세실 켐페링크, 우관호, 이철영x강아영, 정나영, 포레스트 가드, 홍근영)이 참여해 관람객 참여형 설치 작품 14점을 선보인다.주요 작품으로는 정나영의 ‘부화의 조건’과 김선의 ‘마음의 기화’가 있다.‘부화의 조건’은 관람객이 도자 주먹으로 계란을 깨뜨려 내부에 숨겨진 메시지를 발견하는 작품으로 현장 접수를 통해 하루 30명까지 참여할 수 있다.‘마음의 기화’는 관람객이 자신의 감정과 기억을 기록한 종이를 항아리에 엮어 매달고 이를 태우는 작품이다. 개인의 감정이 태움의 과정을 거쳐 공동의 기억으로 확장되는 과정을 담는다.이와 함께 이철영과 강아영의 협업 프로젝트 ‘소망, 담다’가 전시된다. 관람객이 도자 오브제를 쌓아 올려 돌탑 형태의 풍경을 완성하는 참여형 작품이다.류인권 한국도자재단 대표이사는 “이번 기획전은 관람객의 참여를 통해 작품이 변화하고 완성되는 전시”라며 “일상에서 쉽게 지나쳐왔던 ‘흙’이라는 재료가 지닌 감각과 가능성을 새롭게 발견하는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.안승순 기자