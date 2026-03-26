서울시의회 국민의힘 “500만원 후원금의 기적, 정원오 민주당 서울시장 후보 541억 수의계약 ‘카르텔 의혹’ 즉각 수사하라”

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서울시의회 국민의힘은 최근 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보와 관련한 ‘성동구청 수의계약 카르텔’ 의혹과 관련해 다음과 같은 논평을 냈다.500만원을 후원하고 541억원의 수주를 따내는 기적. 대한민국 그 어떤 투기판에서도 거둘 수 없는 수익률 장사가 정원오 전 성동구청장 시절 성동구청 안에서 버젓이 벌어졌다.최근 언론 보도에 따르면 지난 2022년 지방선거에서 정원오 전 구청장에게 500만원 한도를 꽉 채워 후원한 16명 중 8명이 특정 민간업체의 대표나 임원이었다. 그리고 이들이 속한 업체들은 마치 보답이라도 받듯 최근 5년간 성동구로부터 무려 541억원 규모의 사업을 수주했다. 이 중 75%에 달하는 65건이 입찰 경쟁을 피한 ‘수의계약’이라는 점은 결코 단순한 우연으로 보기 힘들다.이 엄청난 수치를 과연 우연의 일치라고 믿을 서울 시민이 과연 어디 있겠는가. 로또 당첨보다 어려운 수의계약 싹쓸이가 유독 고액 후원자들에게 집중된 것은 지자체장의 권한을 남용해 선거를 도운 측근들에게 일감을 몰아준 ‘부패 카르텔’의 민낯을 보여주는 대목이라 할 수 있다.특히 정원오 후보 자신의 최대 구정 치적으로 홍보해 온 ‘스마트쉼터 사업’ 수의계약 대상자 또한 정 후보의 고액 후원자 명단에 보란 듯이 이름을 올렸다. 시민의 편의와 복지를 위해 쓰여야 할 세금이 특정 업체의 배를 불리기 위한 ‘보은’이었던 것은 아닌지 묻지 않을 수 없다.사태가 이러함에도 성동구청은 “관련 법령과 절차를 준수했다”며 책임 회피에 급급하다. 제도의 사각지대와 예외 조항을 교묘히 악용해 그들만의 카르텔에 합법의 탈을 씌워준 것이라면, 이는 천만 시민을 기만하는 악질적인 행정 농단이다.서울특별시의회 국민의힘은 시민의 피 같은 혈세를 개인금고처럼 주무른 이번 ‘일감 몰아주기 의혹’의 장본인이 능력 있는 지자체장 행세를 하며 서울시장 후보로 나선 것을 강력히 규탄하며, 후보자 사퇴를 촉구하는 바이다.정원오 민주당 서울시장 후보는 541억원 수의계약 이면에 숨겨진 의혹에 대해 즉각 시민 앞에 한 점 숨김없이 소명하라. 아울러 사정기관은 지자체 권력과 특정 민간업체 간의 유착관계가 실재했는지 성역 없는 조사에 착수해야 할 것이다.2026. 3. 26.서울특별시의회 국민의힘 대변인 채수지온라인뉴스부