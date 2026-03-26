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김용일 서울시의원, 서대문구 반장 직무교육 현장 방문

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김용일 서울시의원, 서대문구 반장 직무교육 현장 방문


서울특별시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 25일 서대문구청 강당에서 열린 2026년 상반기 반장 직무교육 현장을 방문해 지역 최일선에서 봉사하는 반장들의 노고를 격려하고 감사의 뜻을 전했다고 밝혔다. 이번 교육은 서대문구 내 각 동에서 활동 중인 반장들을 대상으로 직무 역량을 강화하기 위해 마련됐다.


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김 의원은 교육 시작 전 강당을 찾아 참석한 반장들에게 존경과 감사의 마음을 담아 큰절로 새해 인사를 올리고, 반장의 역할과 중요성을 재차 강조했다. 김 의원은 행정의 실핏줄이자 주민들과 가장 가까운 곳에서 호흡하는 반장의 노고를 언급하며, 이웃의 사정을 누구보다 속속들이 알고 있기에 소외된 이웃의 애환을 살피고 지역의 시급한 민원을 전달하는 등 공동체를 지탱하는 중추적인 역할을 수행하고 있다고 평가했다.

김 의원은 지방의원의 본분을 강조하며 반장이 전달해 주는 현장의 생생한 목소리가 곧 정책의 시작이라고 밝혔다. 그러면서 주민들의 불편 사항이 시정에 즉각 반영될 수 있도록 가교 역할을 충실히 수행하고, 반장들의 활동 여건 개선을 위한 정책적 지원에도 전력투구하겠다고 밝혔다.


온라인뉴스부
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