구미경 서울시의원, 왕십리 센트라스 일대 주민 불편 해소 위해 현장 점검

“현장 점검 결과 바탕으로 서울시와 협의해 실질적 개선 방안 추진할 것”



성동구 센트라스아파트 민원 현장 점검에 나선 구미경 의원

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서울시의회 구미경 의원(국민의힘, 성동2)은 지난 20일 왕십리 센트라스 아파트 일대에서 제기된 다양한 주민 민원을 해결하기 위해 시의회 현장 민원 담당 관계자들과 함께 민원인 면담 및 현장 점검에 나섰다.이번 점검은 구 의원이 사전에 지역 주민들과 충분한 소통을 거쳐 마련한 것으로, 시의회 관계자들과 함께 직접 현장을 확인하고 실질적인 해결 방안을 모색하기 위해 진행됐다. 주요 민원 사항으로는 ▲야간 오토바이 소음 문제 ▲청계천변 산책로 환경 개선 등 다양한 의견이 제기됐다.구 의원은 “그간 주민들과의 적극적인 소통을 바탕으로 일상 속 불편 사항을 지속적으로 해결해 왔다”며 “현장에서 확인한 내용을 바탕으로 실태를 면밀히 분석하고, 주민들의 불편을 최소화할 수 있는 실질적인 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.아울러 구 의원은 이번 현장 점검 결과를 바탕으로 향후 서울시 관련 부서 및 유관 기관과 긴밀히 협의해 구체적인 개선 방안을 지속적으로 검토해 나갈 예정이다.온라인뉴스부