구미경 서울시의원, 왕십리 센트라스 일대 주민 불편 해소 위해 현장 점검

“현장 점검 결과 바탕으로 서울시와 협의해 실질적 개선 방안 추진할 것”
서울시의회 구미경 의원(국민의힘, 성동2)은 지난 20일 왕십리 센트라스 아파트 일대에서 제기된 다양한 주민 민원을 해결하기 위해 시의회 현장 민원 담당 관계자들과 함께 민원인 면담 및 현장 점검에 나섰다.
이번 점검은 구 의원이 사전에 지역 주민들과 충분한 소통을 거쳐 마련한 것으로, 시의회 관계자들과 함께 직접 현장을 확인하고 실질적인 해결 방안을 모색하기 위해 진행됐다. 주요 민원 사항으로는 ▲야간 오토바이 소음 문제 ▲청계천변 산책로 환경 개선 등 다양한 의견이 제기됐다.
구 의원은 “그간 주민들과의 적극적인 소통을 바탕으로 일상 속 불편 사항을 지속적으로 해결해 왔다”며 “현장에서 확인한 내용을 바탕으로 실태를 면밀히 분석하고, 주민들의 불편을 최소화할 수 있는 실질적인 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
아울러 구 의원은 이번 현장 점검 결과를 바탕으로 향후 서울시 관련 부서 및 유관 기관과 긴밀히 협의해 구체적인 개선 방안을 지속적으로 검토해 나갈 예정이다.
온라인뉴스부