박재용 경기도의원, 양주권 공공병원 경제성 확보… 공공의료 확충 본격 추진 기반 마련



박재용 의원이 25일 경기도청 5층 서희홀에서 열린 ‘경기 동북부 공공병원 설립 타당성 및 민간투자 적격성 조사 연구용역 최종보고회’에 참석해 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 박재용 의원(더불어민주당, 비례)은 25일 경기도청 5층 서희홀에서 열린 「경기 동북부 공공병원 설립 타당성 및 민간투자 적격성 조사 연구용역 최종보고회」에 참석해 연구용역 결과를 점검하고 향후 추진 방향을 논의했다.이번 최종보고회는 경기 동북부 지역의 공공의료 인프라 확충을 위해 추진된 연구용역 결과를 공유하고, 예비타당성조사 대응 및 향후 행정절차 추진 방향을 논의하기 위해 마련됐으며, 경기도 및 시·군 관계자, 보건의료 전문가 등이 참석한 가운데 진행됐다.이날 보고된 연구용역 결과에 따르면 양주권 공공병원은 비용 대비 편익(B/C)이 1.2로 나타나 경제성 기준을 상회한 것으로 분석됐다. 이는 사업 추진의 타당성을 뒷받침하는 중요한 지표로 평가된다.박재용 의원은 “경기 북부 지역은 공공의료 인프라가 상대적으로 부족해 의료 접근성 격차가 지속적으로 제기되어 왔다”며 “이번 용역 결과를 통해 양주권 공공병원 설립의 경제성과 필요성이 함께 확인된 점은 매우 의미 있는 진전”이라고 밝혔다.이어 “양주권 공공병원은 경기 북부의 의료취약 문제를 해소하고 공공의료의 전문성을 강화하는 핵심 기반이 될 것”이라며 “400병상 규모 운영을 통해 지역 내 필수의료 대응 역량을 높이는 효과도 기대된다”고 강조했다.또한 박재용 의원은 “연구용역 결과는 단순한 검토 단계가 아니라 사업 추진의 근거를 확보한 출발점”이라며 “향후 예비타당성조사 등 후속 절차가 원활히 진행될 수 있도록 체계적인 준비가 필요하다”고 말했다.아울러 “공공병원은 단순한 경제성만으로 판단할 수 없는 영역인 만큼, 정책적 필요성과 지역 간 의료격차 해소라는 공공적 가치를 함께 고려해야 한다”고 덧붙였다.끝으로 박재용 의원은 “연구용역을 수행한 한국보건산업진흥원과 관계 공무원들의 노력에 감사드린다”며 “이번 결과가 실질적인 공공의료 확충으로 이어질 수 있도록 지속적인 관심과 점검이 필요하다”고 밝혔다.한편, 경기도는 이번 연구용역 결과를 바탕으로 예비타당성조사 신청 및 중앙정부 협의 등 후속 절차를 추진할 예정이며, 향후 지방재정 중앙투자심사 등을 거쳐 단계적으로 사업을 진행할 계획이다.온라인뉴스팀