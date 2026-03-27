이선구 경기도의원, 현장의 목소리가 만든 변화, 더 넓게 이어지길



이선구 의원이 26일 수원대학교 벨칸토아트센터에서 열린 ‘제22회 경기도사회복지사대회’에 참석해 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 이선구 위원장(더불어민주당, 부천2)은 26일 수원대학교 벨칸토아트센터에서 열린 ‘제22회 경기도사회복지사대회’에 참석해 사회복지사의 헌신을 격려하고, 현장 중심 복지의 중요성을 강조했다.이번 대회는 ‘사회복지사의 날’을 기념해 도내 사회복지사의 사기진작과 화합을 도모하고, 복지현장의 가치를 재조명하기 위해 마련된 행사로, 도내 사회복지사와 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.특히 올해 행사는 ‘시작의 물결(Wave)’을 주제로, 사회복지사들의 연대와 참여가 만들어낸 변화의 흐름을 되새기고, 그 흐름이 현장의 지속적인 변화로 이어지길 바라는 의미를 담아 진행됐다.이날 행사는 기수 행렬과 기념식, 유공자 시상 등으로 구성됐으며, 복지 현장 발전에 기여한 사회복지사들에 대한 시상도 함께 이뤄졌다.이 위원장은 축사를 통해 “현장에서 도민의 삶을 가장 가까이에서 지켜온 사회복지사 여러분께 깊은 감사와 존경을 전한다”며 “최근 사회복지사 처우에 대한 관심과 변화의 흐름은 무엇보다 현장에서 묵묵히 목소리를 내고 함께해주신 사회복지사 여러분의 노력과 헌신에서 비롯된 것이라 생각한다”고 밝혔다.이어 “그 움직임들이 모여 ‘시작의 물결’을 이루었고, 그 흐름이 이어지며 의미 있는 변화로 나타나고 있다”며 “오늘 이 자리가 그 물결을 더욱 확산시키는 계기가 되어 현장의 변화가 지속적으로 이어지기를 기대한다”고 강조했다.또한 “경기도의회 보건복지위원회 역시 현장의 목소리를 바탕으로 보다 나은 제도적 환경을 고민해 나가겠다”며 현장과 제도를 잇는 역할의 중요성을 설명했다.끝으로 “오늘 수상의 영예를 안으신 모든 분들께 축하의 말씀을 드린다”며 “사회복지사 여러분의 헌신이 우리 사회를 더욱 따뜻하게 만드는 힘이 되고 있다”고 전했다.온라인뉴스팀