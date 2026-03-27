임금님표이천쌀, 2026년 3차 대미 수출 18.8톤 출고



26일 이천시 마장농협 미곡종합처리장에서 열린 임금님표이천쌀 3차 대미 수출 물량 출고식에서 김경희 이천시장 등이 기념 촬영을 하고 있다. (이천시 제공)

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경기 이천시는 2026년 3월 26일 이천시 마장농협 미곡종합처리장에서 임금님표 이천쌀 3차 대미 수출 물량 18.8톤을 출고했다고 밝혔다.지난 1월 역대 최대 규모의 대미 수출 계약 체결 이후 진행되는 세 번째 선적 물량으로, 안정적인 수출 물량 공급과 현지 시장 수요 확대를 동시에 보여주는 성과다.임금님표 이천쌀은 2025년 10월 미국 아마존(Amazon) 공식 입점을 계기로 온라인 유통 기반을 확보한 데 이어, 현지 대형 마트 공급까지 확대되며 미국 내 판매 채널을 다각화하고 있다.3차 수출 물량은 마장농협에서 생산·가공된 고품질 쌀로, 철저한 품질 관리와 안정적인 공급 체계를 바탕으로 미국 소비자들의 신뢰를 더욱 높일 것으로 기대된다.이천시는 K푸드와 K컬처 확산에 따른 한국 농식품에 대한 관심 증가와 함께, 프리미엄 쌀에 대한 수요가 꾸준히 확대되고 있는 점을 고려해 향후 수출 물량을 지속적으로 확대해 나간다는 방침이다.김경희 이천시장은 “임금님표 이천쌀은 대한민국을 대표하는 프리미엄 쌀 브랜드로서 미국 시장에서 꾸준한 성장세를 보이고 있다”며 “이천쌀의 판매처 다변화 전략은 농업인에게 소득 향상과 생산에만 전념할 수 있는 생활 안정을 목표로 추진하고 있다”고 밝혔다.안승순 기자