고광민 서울시의원, 서울시 인공지능위원회 위원 위촉…서울시 ‘AI정책 컨트롤타워’ 합류

26일 서울시 인공지능위원회 공식 출범··· AI정책 방향 설정 및 제도구현 역할

“‘기다리는 행정’에서 ‘찾아주는 AI’로 패러다임 전환 기대”

“공정성·안전성 확보해 시민 체감 성과 창출해야”



지난 26일 공식 출범한 서울시 인공지능위원회에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.



서울시 인공지능위원회 위원 위촉된 고광민 의원(오른쪽)

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서울시의회 고광민 의원(국민의힘, 서초3)은 지난 26일 서울시청에서 열린 ‘서울시 인공지능위원회’ 출범식에서 위원으로 위촉돼 본격적인 활동에 들어간다고 밝혔다.서울시 인공지능위원회는 ‘서울시 인공지능 기본조례’에 근거해 설치된 기구로, 서울시 인공지능(AI) 정책의 방향을 설정하고 제도적으로 구현하기 위한 ‘컨트롤타워’ 역할을 수행한다. 위원회는 고 의원을 비롯해 정책·기술·산업·윤리 분야 전문가 12명으로 구성됐으며, 위원장에는 정송 카이스트(KAIST) AI연구원장이 선출됐다.이날 제1차 회의에서는 ▲2026 서울시 인공지능 행정 추진계획 ▲서울형 LLM(초거대언어모델) 구축 및 AI 서비스 시범 적용 ▲서울시 인공지능(AI) 기본계획 수립 등 서울시 AI 행정의 향방을 결정할 핵심 의제들이 논의됐으며, 위원회 출범에 앞서 실시된 시민 9425명의 설문 결과도 함께 공유됐다.조사 결과에 따르면 시민들은 공공 AI 도입 시 책임성(60.70%)을 효율성(25.30%)보다 중요하게 생각하고, 행정 편익(37.90%)보다는 보안 강화(43.70%)를 선택한 비율이 높았다. 또한 AI 도입 시 효과가 클 것으로 기대되는 공공 분야로는 24시간 민원 상담 및 서류 간소화(22.60%)가 1위를 차지해 실용 행정에 대한 요구도 확인할 수 있었다.이에 고 의원은 “AI는 이제 단순한 기술 트렌드를 넘어 시민의 일상에서 필수 요소가 됐다”며 “공공영역의 AI는 무엇보다 시민의 신뢰가 바탕이 돼야 하며, 이를 위해 공정성과 투명성, 안전성 확보가 반드시 전제돼야 한다”고 강조했다.특히 그는 “기술적 진화보다 중요한 것은 ‘대시민 서비스’ 그 자체를 AI 행정의 중심에 두는 것”이라며 “이날 논의된 ‘실시간 혜택 알림형 서비스’와 같이, 시민이 정보를 직접 찾아보고 신청을 기다리는 ‘찾아가는 서비스’를 넘어, 시민의 필요를 먼저 파악해 선제적으로 혜택을 안내하는 ‘찾아주는 서비스’로의 패러다임 전환이 중요하다”고 역설했다.이어 “디지털 소외계층을 아우르는 포용적 설계와 철저한 정책 실효성 점검을 통해, 기술 발전에 발맞추면서도 시민이 안심하고 체감할 수 있는 구체적인 성과를 창출하는 데 기여하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부