김포시민, 4월1일부터 평일 출퇴근시간 일산대교 통행료 ‘무료’

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|일산대교(김포시 제공)
경기 김포시가 4월 1일부터 평일 출퇴근 시간대 일산대교 통행료를 지원한다고 27일 밝혔다.
현재 경기도가 일산대교 통행료의 절반을 지원하고 있고, 김포시가 나머지 통행료 50%를 지원하면 김포시민은 사실상 일산대교를 출퇴근 시간에 무료로 이용하게 된다.
시는 ‘일산대교 통행료 지원 등록시스템’을 구축했다. 해당 시스템은 일산대교 이용 후 통행료를 지원받을 수 있는 온라인 등록·신청 플랫폼으로, 이용자는 회원가입 및 차량 정보 등록 후 하이패스 이용 내역을 기준으로 지원금을 신청할 수 있다.
통행료 지원 신청은 매월 1일부터 10일까지 가능하며, 심사를 거쳐 매월 말일 지급된다.
월별 신청이 원칙이나 부득이한 경우 다음 달 이후 신청 기간에 일괄 신청도 가능하다. 다만, 연도 이월은 불가하다.
단체·법인 소유 차량이나 사용 본거지가 김포시가 아닌 차량은 지원 대상에서 제외된다.
신청을 위해서는 한국도로공사 고속도로 통행료 홈페이지에 하이패스 카드를 등록한 뒤, 김포시 통행료 지원 등록시스템에서 회원가입 및 이용 내역을 등록하면 된다.
김병수 시장은 “통행료 지원을 통해 시민들의 출퇴근 교통비 부담이 실질적으로 완화될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 시민 체감도가 높은 교통 지원 정책을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.
안승순 기자
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