김포시민, 4월1일부터 평일 출퇴근시간 일산대교 통행료 ‘무료’

일산대교(김포시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 김포시가 4월 1일부터 평일 출퇴근 시간대 일산대교 통행료를 지원한다고 27일 밝혔다.현재 경기도가 일산대교 통행료의 절반을 지원하고 있고, 김포시가 나머지 통행료 50%를 지원하면 김포시민은 사실상 일산대교를 출퇴근 시간에 무료로 이용하게 된다.시는 ‘일산대교 통행료 지원 등록시스템’을 구축했다. 해당 시스템은 일산대교 이용 후 통행료를 지원받을 수 있는 온라인 등록·신청 플랫폼으로, 이용자는 회원가입 및 차량 정보 등록 후 하이패스 이용 내역을 기준으로 지원금을 신청할 수 있다.통행료 지원 신청은 매월 1일부터 10일까지 가능하며, 심사를 거쳐 매월 말일 지급된다.월별 신청이 원칙이나 부득이한 경우 다음 달 이후 신청 기간에 일괄 신청도 가능하다. 다만, 연도 이월은 불가하다.지원 대상은 김포에 주민등록을 두고 실제 거주하는 시민이 소유한 차량으로, 평일 출퇴근 시간대(오전 6~9시, 오후 5~8시)에 일산대교를 이용한 경우에 한해 기본 통행료(정상 요금) 기준 50%를 사후 지급한다.단체·법인 소유 차량이나 사용 본거지가 김포시가 아닌 차량은 지원 대상에서 제외된다.신청을 위해서는 한국도로공사 고속도로 통행료 홈페이지에 하이패스 카드를 등록한 뒤, 김포시 통행료 지원 등록시스템에서 회원가입 및 이용 내역을 등록하면 된다.김병수 시장은 “통행료 지원을 통해 시민들의 출퇴근 교통비 부담이 실질적으로 완화될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 시민 체감도가 높은 교통 지원 정책을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.안승순 기자