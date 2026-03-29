서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울지하철 ‘무선통신 관제 기술’ 도입… 혼잡도

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

“우리 구 종량제봉투 수급은 안정”…은평구, 불안

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

빌라를 아파트처럼…강북구, ‘빌라관리사무소’ 전

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘가심비 웨딩’은 여기서! 관악구, 이색 ‘전통

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

김동연, “위안부 피해자 할머니의 용기와 뜻 영원히 기억할 것”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

김동연 경기도지사 SNS 캡처


김동연 경기도지사가 29일 일본군 ‘위안부’ 피해자 A씨가 전날 별세한 것과 관련해 “마지막 인사를 드리고 오는 길”이라며 “할머니의 용기와 뜻을 영원히 기억하겠다”고 다짐했다.

김 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “일제 강제동원의 아픈 역사를 온몸으로 견디며 증언해오신 그 용기와 뜻을 영원히 기억하겠다”며 “할머니께서 남기신 평화와 인권의 가치를 굳게 이어가겠다”고 밝혔다.

이어 “경기도에는 이제 한 분의 할머니만 살아 계시다. 명예와 존엄을 지켜드리는 일에 한 치의 부족함도 없도록 끝까지 모든 책임을 다하겠다”고 약속했다.

그러면서 “할머니께서 전해주신 용기와 가치를 가슴에 새기고 우리에게 남겨진 숙제, 반드시 풀어내겠다”며 “할머니, 부디 편히 쉬십시오”라고 덧붙였다.

성평등가족부는 전날 일본 위안부 피해자 할머니 A씨의 별세 소식을 알렸다. 다만 유가족의 요청에 따라 고인의 인적 사항은 공개되지 않았다.


안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

구청장이 떴다! 광진 등하굣길 ‘학교 앞 소통’

현장 목소리 직접 듣고 행정 반영 안전하고 쾌적한 교육 환경 조성

강남의 100년 책임지는 ‘10분 도시’ 열린다[현

삼성동 일대 개발사업 설명회

‘청춘 스크린 파크골프장’ 개소…성북구, 실내 여가

4월부터 본격 운영

학교로 찾아가는 관악 “아이들 상상력 마음껏 펼치도

박준희 구청장 신림 남강중 방문

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr