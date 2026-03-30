육아 공백 메운 공무원에 보상…육아시간 업무대행 수당 지급 확산



경기도청 전경

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육아 공백을 대신 메워주는 공무원에게 육아시간 업무대행 수당을 지급하는 지자체가 늘고 있다.경기도는 오는 4월부터 ‘육아시간 업무대행수당 제도’를 시행한다고 30일 밝혔다.월 15시간 이상 업무를 대행한 공무원에게 월 5만원을 지급하는 제도로, 눈치 보지 않는 육아시간 사용과 업무 대행 직원의 사기 진작에 초점을 맞췄다.4월 실적분부터 반영해 매월 급여일에 지급하는 방식으로, 올해 12월까지 적용된다. 지급 대상은 육아시간·모성보호시간·돌봄응원시간을 사용한 직원의 업무를 월 15시간 이상 대행한 공무원이며, 여러 명의 업무를 동시에 대행하더라도 지급 금액은 월 5만원으로 같다.월 15시간 미만 대직 시에는 업무대행수당이 아닌 기존 ‘4·6·1 육아응원근무제 인센티브’ 기준에 따라 누적 인정된다.‘4·6·1 육아응원근무제’는 주 4일 출근과 재택근무 등을 포함한 경기도의 육아 지원 근무제도로, 2024년 처음 시행됐다. 이 제도는 주 4일 출근, 6시간 근무, 1일 휴가 또는 재택근무하는 방식으로, 분기별 업무 대행 80시간 누적 시 휴양포인트 15만원 또는 1일의 특별 휴가가 주어진다.경기도에 앞서 경상북도는 지난해 3월부터 광역 자치단체 최초로 ‘육아시간 업무대행수당 제도’를 시행 중이다.경북도는 8세 이하 자녀를 둔 공무원이 육아시간을, 임신 중인 공무원이 모성보호 시간을 월 8시간 이상 사용할 경우, 업무를 대신하는 공무원에게 월 5만원의 수당을 지급하고 있다.또 경기 용인·부천·하남, 경북 구미, 경남 김해, 충남 아산 등도 육아시간 업무 대행 수당 지급제도를 시행 중이다. 광주광역시는 육아시간 대직자 특별 휴가제를 운영하고 있다.안승순 기자