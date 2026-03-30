박명숙 경기도의원, 양평 도로 공사 지연해소 위해 점검 나서



박명숙 의원이 27일 경기도의회 양평상담소에서 경기도 도로정책과와 함께 양평 지역 내 주요 도로 사업의 지연 문제를 점검하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 건설교통위원회 소속 박명숙 의원(국민의힘, 양평1)은 27일 경기도의회 양평상담소에서 경기도 도로정책과와 함께 양평 지역 내 주요 도로 사업의 지연 문제를 점검하고 조속한 착공을 위한 개선 방안을 논의했다.이번 점검은 지방도 352호선(문호~도장) 구간의 사업 지연 문제를 논의하기 위해 마련됐다. 박 의원은 그간 행정사무감사 등을 통해 해당 구간의 불량한 도로 선형과 급경사로 인한 사고 위험을 지속적으로 지적하며 대책 마련을 요구해 왔다.이날 현장 점검 및 논의된 도로는 지방도 352호선뿐만 아니라 양평 지역의 숙원 사업인 주요 도로망들이 대거 포함됐다. 구체적으로는 ▲지방도 352호선(문호~도장) ▲지방도 391호선(문호~수입) ▲지방도 342호선(월산~고송) ▲국지도 강하~강상 ▲국지도 양평대교 등이다.이들 노선은 이미 건설 계획이 수립돼 있음에도 불구하고 여러 행정적·재정적 사유로 사업이 지연되면서 지역 주민들의 통행 불편과 안전사고 우려가 커지고 있는 상황이다. 이에 경기도 도로정책과는 병목 구간 해소와 안전성 강화를 위한 단계적 개선 방안과 향후 추진 일정을 상세히 공유했다.박 의원은 “현장에서 제기된 민원에 대해 경기도가 신속히 점검에 나선 것은 긍정적이나 주민들에게 정말 필요한 것은 종이 위의 계획이 아니라 실제 공사로 이어지는 실행력”이라며 신속한 추진을 요구했다.이어 “특히 문호~도장 구간을 비롯한 양평의 주요 지방도들은 주민들의 생명과 직결된 생활 도로”라며 “더 이상의 지연은 행정에 대한 불신만 키울 뿐이다. 사업 추진 방식에 대한 명확한 로드맵을 제시하고 조속한 착공으로 이어질 수 있도록 행정력을 집중하라”고 강력히 촉구했다.그는 “양평 주민들이 피부로 느낄 수 있는 실질적인 도로 환경 개선이 이뤄질 때까지 추진 현황을 끝까지 챙기며 감시와 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀