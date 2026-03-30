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허원 경기도의원, 경기도 광역이동지원센터 콜센터 ‘KS 서비스 인증’ 현판식 참석

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허원 의원이 27일 경기교통공사에서 열린 경기도 광역이동지원센터 콜센터 ‘KS 서비스 인증’ 현판식에 참석해 동료의원 및 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 건설교통위원회 허원 위원장(국민의힘, 이천2)은 27일 경기교통공사에서 열린 경기도 광역이동지원센터 콜센터 ‘KS 서비스 인증’ 현판식에 참석해 교통약자의 이동 편의 증진과 서비스 품질 향상을 위한 지속적인 지원 의지를 밝혔다.

이번 인증은 경기도 25개 공공기관 가운데 처음으로 획득한 KS 서비스 인증으로, 광역이동지원센터 콜센터의 상담 품질과 운영 체계가 국가가 정한 서비스 기준 이상임을 공식적으로 인정받은 것이다.

허 위원장은 “이번 KS 서비스 인증은 교통약자의 이동권 보장을 위해 현장에서 쌓아온 노력과 서비스 개선의 성과가 객관적으로 입증된 뜻깊은 결과”라며 “건설교통위원회도 광역이동지원센터가 보다 안정적이고 신뢰도 높은 서비스 체계를 갖춰 나갈 수 있도록 정책적·제도적 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

이어 “교통약자 누구나 차별 없이 보다 편리하고 안전하게 이동할 수 있는 교통 환경을 만드는 일이 무엇보다 중요하다”며 “현장과 제도가 유기적으로 맞물릴 수 있도록 경기도의회 차원에서도 계속 세심히 살피겠다”고 강조했다.


온라인뉴스팀
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