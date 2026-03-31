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경기도의회 의정정책추진단, 의정정책백서 중간보고회 개최

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김성남 경기도의회 의정정책추진단 공동단장(가운데)과 추진단 위원들이 31일 의회 예담채에서 열린 ‘제11대 후반기 의정정책백서 제작 용역 중간보고회’를 마치고 기념 촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 의정정책추진단은 3월 31일 도의회 예담채에서 『제11대 후반기 경기도의회 의정정책백서』 제작 용역 중간보고회를 개최했다.

이날 보고회에는 김성남(국민의힘·포천2) 공동단장을 비롯해 박재용(더민주·비례), 이오수(국민의힘·수원9) 의원 등 의정정책추진단 위원들이 참석했으며, 백서 제작 추진 현황을 공유하고 향후 추진 방향에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

이번 중간보고에서는 백서 표지(안) 및 원고 목차 구성에 대한 설명과 함께, 그간의 주요 정책 성과와 추진 과정이 체계적으로 정리되고 있는 제작 현황이 보고됐다. 또한 향후 보완이 필요한 사항과 함께 백서의 완성도를 높이기 위한 개선 방향에 대해서도 다양한 의견이 제시됐다.

김성남 의정정책추진단 공동단장은 “이번 중간보고회는 백서 제작의 추진 상황을 점검하고 보완 방향을 논의하는 뜻깊은 자리”라며 “현재까지 주요 정책 성과와 추진 과정이 체계적으로 정리되고 있고, 백서의 기본 틀도 점차 구체화되고 있다”고 밝혔다.

이어 “남은 기간 동안 보다 내실 있는 내용 구성을 통해 정책 성과가 도민의 삶에 미친 변화를 충실히 담아낼 필요가 있다”며 “지속적인 관심과 참여를 바탕으로 백서의 완성도를 한층 높여 나가겠다”고 강조했다.

아울러 김 단장은 “본 백서가 경기도의회가 도민과 함께 만들어 온 정책 여정과 성과의 가치를 널리 전파하는 계기가 되기를 기대한다”고 덧붙였다.

한편 의정정책추진단은 향후 의견 수렴과 보완 과정을 거쳐 백서의 완성도를 제고한 후, 올해 4월 말 발간할 예정이다.

온라인뉴스팀
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