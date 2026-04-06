곡성군, ‘햇빛·바람 소득마을’ 활성화 업무협약

주민 주도형 재생에너지 확대… AI기술 기반 맞춤형 컨설팅 공동 추진



곡성군과 ㈜루트에너지가 지난 3일 ‘햇빛·바람 소득마을 활성화를 위한 업무협약’을 하고 있다.

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전남 곡성군이 주민이 직접 참여하고 수익을 공유하는 재생에너지 모델 확산에 나섰다.군은 지난 3일 재생에너지 전문기업 ㈜루트에너지와 ‘햇빛·바람소득마을 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결하고, 주민 주도형 에너지사업 추진을 위한 협력체계를 구축했다고 밝혔다.이번 협약은 햇빛과 바람 등 지역의 자연 자원을 활용해 안정적인 마을 소득을 창출하고 주민이 주체가 되는 재생에너지 사업을 추진하기 위해 마련됐다.협약에 따라 곡성군과 루트에너지는 사업 인허가 등 행정적 지원과 함께 AI 플랫폼 기술을 활용한 마을별 맞춤형 컨설팅과 재생에너지 이익공유 모델 수립, 마을 협동조합 운영, 정부 공모사업 공동 대응 등을 추진한다.특히 루트에너지는 햇빛·바람소득마을 조성을 위한 기술 지원 및 사업 관련 자문을 제공할 예정이다.또 협동조합 운영과 이익공유 구조에 대한 교육 프로그램을 제공해 주민 이해도를 높이고 사업 참여를 확대한다.군은 앞으로 마을별 컨설팅을 거쳐 협동조합 설립과 공모사업 신청을 지원해 많은 마을이 햇빛소득마을 공모에 선정될 수 있도록 도울 예정이다.군 관계자는 “햇빛과 바람은 곡성군이 가진 가장 큰 자산”이라며 “주민이 사업의 주인이 되고 수익을 함께 나누는 지속 가능한 에너지 모델을 정착시켜 지역경제 활성화로 이어지도록 하겠다”고 밝혔다.곡성군은 지난 3월 ‘햇빛소득마을 추진단’ 출범에 이어 마을 대상 사전 수요 조사와 컨설팅 신청 접수를 진행하는 등 사업 기반을 단계적으로 구축해 왔다.곡성 류지홍 기자