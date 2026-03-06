서울Pn

미래 ‘철도 인재’ 양성…철도공단·서울과기대 협력

공동 연구과제 발굴 및 교육과정 운영 등 추진


  •
이성해(사진 오른쪽) 국가철도공단 이사장과 김동환 서울과학기술대학교 총장이 6일 서울과기대에서 철도 분야 미래 성장 기반 마련을 위한 업무협약을 체결했다. 국가철도공단 제공


국가철도공단(철도공단)과 서울과학기술대학교(서울과기대)가 철도 인재 양성에 협력하기로 했다.

철도공단은 6일 서울과기대와 철도 분야 미래 성장 기반 마련을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 이성해 철도공단 이사장과 김동환 서울과기대 총장이 참석했다. 양 기관은 철도산업 분야 공동 연구과제 발굴·수행, 철도 전문인재 육성을 위한 교육과정 운영, 철도 기술 전문가 양성을 위한 인력 및 학술 교류 등 협력을 추진하기로 했다.

철도 분야 전문성을 보유한 대학과 철도사업 경험이 풍부한 공단이 다양한 협력을 통해 현장에서 요구되는 기술 경쟁력을 높이고 인재를 체계적으로 양성할 수 있을 것으로 기대된다.

이성해 철도공단 이사장은 “서울과기대와의 협약을 계기로 철도 분야 연구와 교류가 활성화되기를 기대한다”면서 “향후 산업계·대학과의 협력을 확대해 철도에 대한 관심과 철도산업의 발전으로 이어질 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.


대전 박승기 기자
